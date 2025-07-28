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中南部豪雨 阿里山林鐵7月28日起連3天全線停駛

中央社／ 記者黃國芳嘉義市28日電

西南氣流影響，中南部雨勢不斷，阿里山林鐵自今天起，一連3天全線持續預警性停駛，後續將視狀況，在進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。

阿里山林鐵及文資處發布訊息，據中央氣象署最新氣象資訊，今晚至30日是西南氣流影響最顯著期間，今天入夜至明天雨勢明顯，30日中南部地區仍有局部豪雨等級以上降雨。

因此阿里山林鐵自今天起，一連3天全線持續預警性停駛，後續將視狀況，在進行路線巡檢確認安全後，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起1年內，持車票至林鐵各車站或全台統一超商ibon辦理全額退款。

豪雨 阿里山 西南氣流

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