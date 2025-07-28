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大豪雨狂炸！台南後壁-新營站「水淹軌道」目前單線雙向通行
受大豪雨影響，台鐵自中午12時43分起，台南後壁站至新營站間南下、北上列車，以西線單線行車。台鐵公司表示，因目前東線軌道被淹 ，超過軌面，只能靠西線單線雙向通車，持續監控，待水退去才能恢復雙線運作。
中央氣象署中午12時41分也針對7縣市發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台東縣、台南市、高雄市、雲林縣、嘉義市、屏東縣。
氣象署表示，降雨將持續至下午2時45分，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
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