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重症應可優先聘看護 民團籲修改長照評估

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
社福團體與綠委林月琴28日召開記者會，呼籲政府針對80歲以上免評巴氏量表政策制定配套措施，優先讓重症家庭聘用外籍看護。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
社福團體與綠委林月琴28日召開記者會，呼籲政府針對80歲以上免評巴氏量表政策制定配套措施，優先讓重症家庭聘用外籍看護。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「80歲以上免評巴氏量表，恐讓原本照顧重症長者的移工離職，加劇照顧困境，呼籲政府提出配套，改良評估方法！」社福總盟等社福團體28日召開記者會，呼籲政府對8月將上路的「80歲免評巴氏量表」提出配套措施。家總秘書長陳景寧建議，全面廢除巴氏量表，改成總體性的長照評估，以確保重症者也能申請看護。

新制讓看護棄重症

陳景寧指出，「80歲免評巴氏量表」將於8月上路，預計新增53萬健康長者的需求，但全球都在搶工下，台灣每年最多只能新增1.4萬名外籍看護，而重症長者需要洗澡、如廁、餵飯、翻身拍背等沉重照護工作，擔心政策若一開放，許多移工要辭職，改做負擔較輕的一般照護工作，讓真正需要照顧者無法獲得照護資源。

因此她呼籲，乾脆全面廢除巴氏量表，改採長照2.0單軌評估，畢竟巴氏量表的評估方式已經過時，且容易造成醫病糾紛，但如今僅80歲以上免除，恐造成人力高度短缺，且真正需要者無法獲得照顧。台灣重症兒360發展協會代表李詩穎也說，小孩與自己都有罕病，家裡還有7、80歲父母要照顧，但長照服務晚上不能用，盼確保重症者能優先聘用外籍看護。

護工對重度身障很必要

「如果沒有外籍看護，生活沒有辦法自理！」極重度身障者黃仁祥表示，看護的費用1天要3500元，還要根據是否下床復健、排便、抽痰，還有體重多少加錢，他很幸運有跟外籍看護配合了9年，但看護也因為身體不好去開刀，若申請長照服務的話，只能配合長照、白天才能洗澡，晚上很多生活都很難自理。

民進黨立委林月琴指出，全球都在搶工，且產業之間也有移工競爭，家庭看護工自然避重就輕，不願照顧重症者，如今80歲以上免評巴氏量表後，馬上就有10到14萬移工需求，後續還有50幾萬健康長者可能申請，造成家庭看護工薪水提高，但重症者很多是中低收入戶，外籍看護也沒有補助下，對這些家庭是很沉重的負擔。

回歸長照評估

社福團體與林月琴呼籲，80歲以上免評巴氏量表應暫緩上路，若無法暫緩，勞動部也要設計分級聘雇制度，並建議全面廢除巴氏量表，回歸長照體系、依據家庭照顧、支持系統等因素，評估是否要聘用看護，讓重症與罕病病友的家庭獲得保障。

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長照 外籍看護 巴氏量表

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