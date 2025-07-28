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北市5月抽驗網購食品 生鮮蔬果不合格過半

中央社／ 台北28日電

台北市衛生局表示，5月抽驗25件網購食品，其中15件生鮮蔬果驗出8件不合格，包括農藥殘留、重金屬鎘不合格，已令業者或移請所轄衛生局通知下架。

台北市衛生局今天召開例行記者會表示，因應消費者網購食品從青菜、水果到各式調味料都有，為強化食安，5月在蝦皮、momo購物網、新鮮屋等網購平台抽驗15件生鮮蔬果及10件食鹽調味料，共25件，整體抽驗的不合格率32%。

衛生局表示，檢驗結果食鹽調味料都合格，不合格樣品都是生鮮蔬果，共8件。

衛生局說，這次生鮮蔬果不合格的8件，包含百合4件及荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件，共7件檢驗結果違反農藥殘留容許量標準，且其中4件百合同時檢出重金屬鎘違反食品中污染物質及毒素衛生標準，另有1件酪梨單獨檢出重金屬鎘不符此標準。

相關網購平台及生鮮蔬果，衛生局說，已製表刊登官網供查詢。

針對不合格網購食品，衛生局說，殘留農藥不合格者，涉違反食品安全衛生管理法規定，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；重金屬不合格者，則涉違反食安法規定，經命限期改正，屆期未改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局說明，不符規定產品，台北市已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

生鮮 網購 衛生局

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