膽結石與膽汁流動有關 醫：有家族史勿嘗試斷食

台灣約每10名成年人中，1人有膽結石。醫師今天提醒，膽結石的形成與膽汁流動有關，長時間空腹會增加膽結石風險，有膽泥、膽沙或膽結石家族史的人，切勿嘗試間歇性斷食。

根據統計，台灣約每10名成年人中，就有1人身上有膽結石，由於平時沒有明顯不適，多數人往往都是在健檢或腹部超音波檢查時才意外發現。很多人終其一生都沒有症狀，但一旦發作，輕則右上腹悶痛、噁心、打嗝，重則可能引發膽管堵塞、胰臟發炎，甚至造成敗血症。

開業診所超音波室主任楊建華今天透過新聞稿說明，膽結石的成因和「膽汁流動不良」有關。膽汁分泌是要來幫助消化油脂的，如果長時間不進食，尤其沒有攝取油脂，膽囊就可能不收縮或收縮減少，膽汁一直存放在膽囊裡，久而久之容易變濃、沉積，形成膽泥、膽沙，甚至是結石。

近年流行間歇性斷食、168飲食，也有不少人早上乾脆不吃早餐，但楊建華指出，國際研究證實，空腹超過12小時的人，膽結石風險高出30%。曾經有膽泥、膽沙、膽結石家族史的人，更千萬不要採取斷食等極端飲食模式，避免讓膽汁長時間處於靜止狀態，而導致膽結石風險增加。

除了空腹時間較長，膽結石高風險者還包括40歲以上、女性（尤其懷孕或荷爾蒙變化時）、有家族病史、肥胖、快速減重族群，還有糖尿病、肝病或長期使用荷爾蒙藥物的人。楊建華說明，這些人膽囊收縮功能較差，或膽汁成分容易不平衡，讓膽汁更容易滯留，因此風險較高。

楊建華指出，雖然8成膽結石患者終其一生都不會發作，沒有症狀時，大多只需定期透過腹部超音波追蹤，或採取藥物治療，不必太過擔心。不過，若有持續性腹痛、吃油膩食物後明顯不適、噁心、嘔吐、黃疸或發燒等症狀，就應該積極就醫。

預防膽結石的關鍵，是要讓膽囊有機會正常運作。楊建華指出，三餐規律進食、適度攝取健康油脂，讓膽汁保持流動性，是最實際的做法。此外，也應少吃高糖高油炸、保持規律運動避免久坐、避免極端減重或快速瘦身，並適度補充抗氧化營養素。40歲以上、家族有膽結石病史者，建議定期安排腹部超音波檢查。

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