大雨狂炸嘉義、台南 類鼻疽已達歷年新高 羅一鈞：糖尿病等患者注意

颱風「竹節草」造成大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，激發強烈雷雨帶，嘉義、台南等南部縣市今天凌晨起大雨狂下，造成多處淹水。外界憂心，是否可能會再引起一波的類鼻疽疫情。疾管署發言人羅一鈞說，目前仍處於颱風季，加上今年類鼻疽個案已累計27例，此為歷年新高，民眾仍需提高警覺，

以往，颱風過後最大的疫情就是類鼻疽，疾管署統計，去年凱米颱風後一個月，類鼻疽個案高達69例，其中13例死亡，死亡率約近2成，今年類鼻疽個案已累計27例，其中一至四月就有13例。羅一鈞日前表示，類鼻疽潛伏期長，部分個案可能是去年感染，今年初才陸續發病，而現在時序僅到7月下旬，往後需留意是否還有強降雨及強颱來襲，堤防再有一波疫情。

據疾管署統計，今年27例類鼻疽個案縣市分布，高雄22例、台中4例、屏東1例，其中2例死亡都是丹娜絲颱風後的高雄個案。羅一鈞提醒，颱風後一個月內為類鼻疽高峰期，慢性病患如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請盡速就醫；颱風後易有類鼻疽疫情主因是，強風豪雨沖刷出汙水和土壤中的細菌，再透過吸入性感染。

類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，也可長達21天，類鼻疽桿菌存在於土壤、水池、積水環境，常見為皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受汙染的塵土而感染。高風險族群為糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能者，重症機率較高。

常見病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需盡速以抗生素治療，有上述慢性病的民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀請盡速就醫預防：颱風天應待在室內並避免開窗，建議於室內外皆佩戴口罩，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免直接接觸或吸入帶有病菌的塵土、汙水。

至於，嘉義大雨不斷，還有豬舍裡的豬隻也浸泡在水裡。羅一鈞說，這時需注意，動物的排泄物可能會引發感染鉤端螺旋體，也須提高警覺。

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