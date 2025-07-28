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新竹馬偕布局地端生成式AI 破解醫療人力荒與資安危機

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
馬偕紀念醫院蕭聰穎董事長（中）攜手新竹馬偕一級主管，與群聯電子潘健成執行長及技術團隊合影留念，象徵醫療與科技攜手邁向智慧醫療的新里程碑。圖／新竹馬偕醫院提供
馬偕紀念醫院蕭聰穎董事長（中）攜手新竹馬偕一級主管，與群聯電子潘健成執行長及技術團隊合影留念，象徵醫療與科技攜手邁向智慧醫療的新里程碑。圖／新竹馬偕醫院提供

在少子化與高齡化的雙重夾擊下，醫療人力日益吃緊。新竹馬偕紀念醫院與群聯電子聯手，今宣布導入「地端生成式AI系統」，直攻醫療現場最常見的「寫太多、講不清、找不到、記不完」四大痛點進行設計，其中包含門診病歷輔助書寫、術前須知多語轉譯、醫院知識智慧管理、醫療會議語音摘要、民眾衛教問答機器人等模組，藉由智慧醫療減輕第一線醫護負擔，守住醫療資料安全防線。

新竹馬偕指出，這次成果發表記者會展示多項落地應用，並正式推出「新竹馬偕智慧醫療系統（Hsinchu MacKay AiCare）」，展現醫療與科技融合、以病人為核心的創新典範。

醫護人員長年被沉重的行政與文書壓力壓得喘不過氣。為了讓醫療回歸以人為本，新竹馬偕導入多項生成式AI模組。新竹馬偕紀念醫院院長翁順隆強調，這些應用能有效分擔文書工作，讓醫護專注回到病人身上。目前AiCare系統也已擴展至新竹市立馬偕兒童醫院，實現跨院整合與資源共享。醫院也積極研發由AI輔助的早療評估工具，期望協助第一線提升效率與紀錄品質，讓孩子的發展狀況能更早被掌握、及早介入。

群聯電子執行長潘健成表示，與傳統雲端AI不同，這次是透過aiDAPTIV+平台，與新竹馬偕建構出一套安全、可負擔，可落地於醫療現場的生成式 AI 系統，讓地端 AI首次真正走入診間，在提升照護效率的同時，也回應醫療以病人為本的核心價值。更關鍵的是，AI系統全程於院內伺服器完成模型訓練與推論，實現醫療AI資料不離院，有效杜絕駭客入侵，徹底守住資安底線，消除資料外洩疑慮。

新竹馬偕醫院指出，傳統70B參數等級的大型語言模型訓練，往往需仰賴多台高階GPU伺服器串聯，建置與維運成本高昂，難以在醫療現場普及。群聯電子開發的aiDAPTIV+平台，透過創新資料流與快取架構設計，成功打破運算門檻，讓地端伺服器即可執行大型語言模型的微調訓練流程，大幅降低AI導入醫療場域的技術門檻與部署負擔，實現AI模型在院「自主訓練」的能力。

此外，傳統模型在處理長篇輸入時，需先將整段內容轉換為向量並計算注意力權重，以建立模型的初始理解狀態，進行所謂的預填計算。此一過程易造成回應延遲，難以即時支援臨床決策。針對此痛點，aiDAPTIV+記憶體技術進一步優化推論流程，即使面對大量輸入資料，亦能維持高速反應。實測顯示，其地端推論速度已超越傳統雲端服務及高階GPU伺服器，為醫療現場帶來更即時且穩定的AI輔助能力。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，此次合作讓地端生成式AI真正走進醫療現場，不僅實現院內自主訓練與即時回應，更為馬偕體系智慧醫療全面升級奠定關鍵基礎。

新竹 馬偕醫院 醫護人員

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