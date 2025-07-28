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蛋價連3漲！颱風吹毀中南部雞舍產量減 蛋價今再漲2元
颱風重創中南部農漁畜產區，菜價、蛋價均連連上漲，台中市蛋類商業同業公會表示，蛋價今日調漲2元，每台斤批發價由38元調漲至40元。
台中市蛋類商業同業公會理事長曾建璋表示，颱風導致南部蛋雞與禽舍折損，產量不足，風災過後菜價上漲，民眾覺得雞蛋相對來說比較便宜，就會多吃一點雞蛋，但全台每日雞蛋銷售基準約12萬箱，共2400萬顆，產量不夠，只能以價制量。
曾建璋說，這個月蛋價已經連3漲，漲8元，今日產地價格每台斤31.5元、批發價40元。
蛋價連3漲，每台斤已漲8元，消費者有感，但是買雞蛋的民眾仍絡繹不絕。林姓消費者說，「漲不漲都會買，因為還是要吃。」
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