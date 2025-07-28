北部女南下手術身亡檢方調查中 高市府認收費超標

北部一名女患者日前赴高雄某醫院接受胃部手術後不幸身亡，家屬今天要求政府調查；高市府衛生局表示，醫療爭議由檢方調查中，而手術費用已逾收費標準，將依法處辦。

女患者家屬今天在國民黨立委柯志恩及黨籍市議員許采蓁、黃香菽等人陪同下召開記者會，控訴醫療爭議。

家屬表示，女患者曾於2022年接受過一次減重手術，因愛美與自我期待，尋求再次手術；但在北部多名醫師拒絕執刀後，透過網路找到高雄一名醫師開刀。

但家屬指控，醫師在未經詳細診療評估情況下安排手術，更要求支付逾百萬元現金，未經醫院正常收費流程，呼籲政府調查手術流程及是否不當收費等。

對此，衛生局回應說明，尚無接獲患者家屬陳情或申請醫療爭議調解，但衛生局獲知後，26日上午即主動派員至醫院查察。

衛生局表示，此案手術團隊皆合法醫事人員資格並依規定執業登記；費用爭議部分，經查醫院向患者收取「腹腔鏡胃縮小併小腸繞道手術」費用並開立收據，明列收費項目及金額。

不過，衛生局表示，手術費用已逾「高雄市醫療機構暨醫事機構收費標準表」訂定的收費標準，違者可依法處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，衛生局將依法處辦並命限期將超收金額退還。

針對手術是否構成「過度醫療或醫療不當」而致患者身故，衛生局表示，已由地檢署相驗並調查中；如家屬此時欲提出陳情或醫療爭議調解，衛生局尊重並將依醫預法程序辦理。

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