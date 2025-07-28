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民團憂逾80歲免評請外看引發「搶工危機」 勞部：明公布6大配套

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴（前排右三）上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。記者曾吉松／攝影
台灣社會福利總盟、中華民國家庭照顧者關懷協會與民進黨立委林月琴（前排右三）上午舉行記者會，指出「80歲免評上路」政策預計7月底上路，80歲以上長者免評巴氏量表即可聘外籍看護，恐導致外籍看護「避重就輕」，使重症家庭更難聘人，甚至必須搶工、加薪。團體呼籲勞動部應設計分級聘僱制度，依失能嚴重程度排序，保障重症家庭優先。記者曾吉松／攝影

80歲以上免評聘外籍看護將於8月上路。多個民間團體憂心弱勢家庭在競爭人力、價格充滿困難，今向政府喊話「人力要用對地方、重症要優先保障」、「廢除巴氏量表、回歸長照評估」。勞動部回應，明天將公布六大配套措施，結合各項資源降低重症家庭遭受的衝擊。

「就業服務法」第46條修法後，增列被年滿80歲、或70歲至79歲患有癌症2期以上者得免經醫療機構專業評估聘僱外籍看護，而據勞動部粗估，符合申請資格者將暴增至53萬人，推估聘請外籍看護者約10萬人，日後身障族群、罕病、失智、失能長輩勢必和健康或衰弱長輩，在人力和價格上競爭外籍看護。

立委林月琴、台灣社會福利總盟、台灣活力老化協會、家庭照顧者關懷總會、台灣失智症協會、中華民國自閉症總會、台灣重症兒360發展協會、桃園脊髓損傷潛能發展中心、罕見疾病基金會等團體今召開「80歲免評上路 20萬外籍看護家庭搶工危機浮現 」記者會，盼勞動部、衛福部及立院關注並持續檢討政策。

勞動部表示，民團的憂慮與勞動部在修法前的提醒與擔憂一致，勞動部也非常重視修法帶來的衝擊與影響，因此與衛福部召開多次跨部會會議議研擬配套，也預計在明天召開記者會公布六大配套措施，結合各項資源，降低重症家庭所受的嚴重衝擊。

此外，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會聲明，免評旨在簡化申請程序，確保高齡長者照護需求得到及時滿足，並減輕醫療與長照體系壓力，勞動部卻一再技術性拖延、混淆視聽，協會要求勞動部立即依法行政，確保長照與移工制度依法推進，還給長者家庭一條可行的人道道路。

雇主協會重申，人命等值，高齡長者與重症患者均應享有平等的照護權利，不該因未積極引進外籍看護或建立移工履行契約機制，就反對長者聘僱外籍看護，政府責任在於提供充足資源與完整制度，確保人民有選擇照護方式的自由，也呼籲政府整合本國與外籍人力，完善長照2.0與外看管理制度，打造多元彈性的照護網絡。

長照 勞動部 外籍看護

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