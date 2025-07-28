快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

西南風增強！氣象粉專點名這2地 今晚明晨有一波劇烈雨勢

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。本報資料照片
未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。本報資料照片

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，嘉義、北台南，劇烈雨勢持續中，嘉義六腳、太保雨量已突破360毫米、台南後壁達330毫米。氣象署即將啟動較大規模豪雨作業，根據資料顯示，今天夜晚至明天清晨，台南、高雄，會有一波劇烈雨勢，呼籲民眾檢查水溝，做好準備。

中央氣象署上午11時20分指出，西南氣流影響，氣象署預計於今(28)日14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於15時30分舉行記者說明會。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。

台南 豪雨 氣象署

延伸閱讀

豪雨灌丹娜絲受損民宅 壞掉家具再濕 民怨：天公伯沒要讓人生活

嘉南豪雨成災 卓揆令政委陳金德領軍南下視察

西南氣流影響 氣象署宣布：下午14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業

往返小琉球航班29日起陸續停航 部分旅客急改行程

相關新聞

竹節草颱風靠近西南風增強 今晚到周三中南部雨勢加劇恐豪雨以上降雨

豪大雨昨晚起不斷轟炸中南部，今天凌晨至上午9時包括嘉義太保及台南後壁等雨量都超過300毫米，不少地區淹水及停班課。中央氣...

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花...

5縣市大雷雨繼續炸！慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分；請慎防劇烈降雨、...

台中市慎防大豪雨 台南以北及宜蘭留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨，新竹市、苗栗縣、彰化縣地區有局部...

大型重機上國道有望？黃偉哲拋1前提 高公局啟動評估新檢核年底出爐

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部12次民調均有6成反對，然而，台南市長黃偉哲日前指出，若重機事故率不高，可開放橫向...

西南風增強！氣象粉專點名這2地 今晚明晨有一波劇烈雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，嘉義、北台南，劇烈雨勢持續中，嘉義六腳、太保雨量已突破360毫米、台南後壁達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。