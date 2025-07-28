西南風增強！氣象粉專點名這2地 今晚明晨有一波劇烈雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，嘉義、北台南，劇烈雨勢持續中，嘉義六腳、太保雨量已突破360毫米、台南後壁達330毫米。氣象署即將啟動較大規模豪雨作業，根據資料顯示，今天夜晚至明天清晨，台南、高雄，會有一波劇烈雨勢，呼籲民眾檢查水溝，做好準備。

中央氣象署上午11時20分指出，西南氣流影響，氣象署預計於今(28)日14時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於15時30分舉行記者說明會。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。

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