自助選物販賣機違規情事多 中市逾510台商品標示不合格

自助選物販賣機業蓬勃發展，販售商品趨向多元化，但出現部分場所不符距離學校限制、商品標示不清或以簡體字標示等違規情形。台中市政府經濟發展局今年起加強自助選物販賣機稽查，截至6月30日止共查核139家，查獲13家次違反距離學校限制、510台商品標示不合格，均依法裁處及限期改善。

經發局指出，此次稽查以大型連鎖自助選物販賣業者及被檢舉業者為主，包含虎頭蜂有限公司山西店、抓屋、沙發馬鈴薯企業有限公司、永霖發企業社、超愛夾娃娃屋、大亨精品商行、雞蛋坊禮品店及51區等。販售商品主要為洗衣劑、玩具、公仔、布偶、3C配件及玩具吊飾等。

其中查獲13家次違反台中市自助選物販賣業管理自治條例第5條應距離國民中、小學50公尺以上規定，經命令停業後仍持續營業，均依法裁罰每家2萬元以上罰緩，共計裁罰48萬元，並持續追蹤至改善為止。

另外，自助選物販賣機販售商品標示不合格情形共計查獲510台，其中僅以簡體中文標示計142台、標示不清或未做商品標示計368台，均依商品標示法要求業者限期停止販賣或陳列，屆期未改善者，將裁處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。市府警察局亦針對機台改造或涉嫌賭博情形查獲計136家，均依電子遊戲場業管理條例及刑法移請台中地檢署偵辦。

台中市政府經濟發展局人員（左）今年起加強自助選物販賣機稽查。圖／台中市政府提供 台中市自助選物販賣機被查獲沒有商品標示。圖／台中市政府提供

商品推薦