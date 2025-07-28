丹娜絲風災 衛福部賑災專戶善款1週湧4270萬

颱風丹娜絲重創台灣中南部，行政院責成衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，統計至7月27日，7天共湧入新台幣4270萬元善款，其中有13筆超過百萬元。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。衛福部7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日，為期1個月。

根據財團法人賑災基金會統計，截至27日，丹娜絲風災募款專案總計接獲捐款8951筆、4270萬餘元。其中13筆款項超過百萬元，包含財政部協調公股事業捐款合計1600萬元，另玉山銀行發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會合計捐助600萬元。

賑災基金會新聞稿指出，此次114年丹娜絲風災募款專案設定目標為5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請；募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單。

民眾想捐款援助，可利用賑災專戶捐款。

捐款戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行長春分行（005）。銀行帳號：102-005-19896-5。

海外人士捐款外匯資訊：

SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」ACCOUNTNO.：「102-005-19896-5」BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City10459,Taiwan（R.O.C.）」。

LINE Pay：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商：可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

為製發收據，衛福部提醒捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。若有相關疑問，可洽專線電話1988。

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