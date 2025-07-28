快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

丹娜絲風災 衛福部賑災專戶善款1週湧4270萬

中央社／ 台北28日電

颱風丹娜絲重創台灣中南部，行政院責成衛生福利部所轄公設財團法人賑災基金會公布捐款帳號，統計至7月27日，7天共湧入新台幣4270萬元善款，其中有13筆超過百萬元。

颱風丹娜絲7月6日深夜於嘉義布袋登陸，造成中南部多處停水、停電、房屋破損及淹水，許多民眾財產、家園及生活受到影響，亟待協助重建。衛福部7月21日開放專戶募款，募款期間至8月20日，為期1個月。

根據財團法人賑災基金會統計，截至27日，丹娜絲風災募款專案總計接獲捐款8951筆、4270萬餘元。其中13筆款項超過百萬元，包含財政部協調公股事業捐款合計1600萬元，另玉山銀行發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行、玉山志工基金會合計捐助600萬元。

賑災基金會新聞稿指出，此次114年丹娜絲風災募款專案設定目標為5億元，所募得款項專款專用，用於災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請；募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單。

民眾想捐款援助，可利用賑災專戶捐款。

捐款戶名：財團法人賑災基金會。銀行名稱：土地銀行長春分行（005）。銀行帳號：102-005-19896-5。

海外人士捐款外匯資訊：

SWIFTCODE：「LBOTTWTP102」。NAME：「TaiwanFoundation for Disaster Relief」ACCOUNTNO.：「102-005-19896-5」BANK NAME：「LANDBANK OF TAIWAN CHANGCHUENBRANCH」。ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd.,Zhongshan District, Taipei City10459,Taiwan（R.O.C.）」。

LINE Pay：進入LINE Pay主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定的中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

四大超商：可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

為製發收據，衛福部提醒捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。若有相關疑問，可洽專線電話1988。

捐款 募款 丹娜絲

延伸閱讀

屋漏偏逢連夜雨 台南白河甘宅里風災過後迄今沒網路、沒電視又遇大雨

五月天低調行善！丹娜絲颱風重創南台灣 捐900萬救災

丹娜絲災後21天 台南學甲區仍持續沒網路、沒第四台、沒通訊

丹娜絲重創南部果園…大港水果祭周末如期登場 日代表慰問果農

相關新聞

竹節草颱風靠近西南風增強 今晚到周三中南部雨勢加劇恐豪雨以上降雨

豪大雨昨晚起不斷轟炸中南部，今天凌晨至上午9時包括嘉義太保及台南後壁等雨量都超過300毫米，不少地區淹水及停班課。中央氣...

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花...

5縣市大雷雨繼續炸！慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分；請慎防劇烈降雨、...

台中市慎防大豪雨 台南以北及宜蘭留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨，新竹市、苗栗縣、彰化縣地區有局部...

蛋價連3漲！颱風吹毀中南部雞舍產量減 蛋價今再漲2元

颱風重創中南部農漁畜產區，菜價、蛋價均連連上漲，台中市蛋類商業同業公會表示，蛋價今日調漲2元，每台斤批發價由38元調漲至...

大雨狂炸嘉義、台南 類鼻疽已達歷年新高 羅一鈞：糖尿病等患者注意

颱風「竹節草」造成大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，激發強烈雷雨帶，嘉義、台南等南部縣市今天凌晨起大雨狂下，造成多處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。