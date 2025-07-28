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大型重機上國道有望？黃偉哲拋1前提 高公局啟動評估新檢核年底出爐

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台南市長黃偉哲日前指出，若重機事故率不高，可開放橫向國道國8試辦。高公局表示，近日已啟動評估，並向公路局蒐集全台快速公路肇事率資料納入參考。聯合報系資料照
台南市長黃偉哲日前指出，若重機事故率不高，可開放橫向國道國8試辦。高公局表示，近日已啟動評估，並向公路局蒐集全台快速公路肇事率資料納入參考。聯合報系資料照

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部12次民調均有6成反對，然而，台南市長黃偉哲日前指出，若重機事故率不高，可開放橫向國道國8試辦。高公局表示，近日已啟動評估，並向公路局蒐集全台快速公路肇事率資料納入參考；另也針對大型重機啟動新一波檢核，預計今年底結果出爐。

交通部過去進行11次民調均有6成民眾反對，今年3月再重啟最新民調作業，結果仍僅10.3%民眾支持全面開放、24.5%贊成有條件開放、60.7%不贊成開放、4.5%未明確反應。反對民眾以「大型重機騎士不遵守交通規則、任意超車及鑽縫隙，易發生危險，且會造成汽車駕駛員不安或失常」為由占最多，高達49.7%。

高公局表示，日後如社會各界對政策具有高度共識，且獲得地方政府支持，再規畫合適的國道路段試辦（具民意支持基礎），並視試辦成果，再研議擴大開放範圍。

黃偉哲日前表態指出，若經證實重機事故率並不高，可考慮從距離較短的橫向國道國8先開放試辦，順利的話再考慮縱向國道。

對此，高公局表示，近日已動相關資料蒐集作業及評估。由於高速公路的「路權」屬公共政策議題，開放大型重機行駛高速公路，仍須考量整體用路人利益為前提，將持續蒐集全台快速公路交通量及肇事等資料並納入參考，後續也會適時徵詢地方政府意見後，再綜合整評估。

高公局進一步指出，過往針對大型重機的檢核僅有部分快速公路事故資料，因此已向公路局收集全台快速公路的肇事率等相關資料，蒐集完畢後，將向台南市政府正式發文洽詢意見。

另外，高公局也說，已再度針對大型重機啟動新一波檢核，包含行車行為、違規情況的「安全」、「秩序」、「行為」等面向，檢視大型重機與小型車的駕駛行為；大重機檢核案僅作為是否開放行駛國道的參考，相關檢核結果預計於今年底完成。

重機 國道 高公局

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