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癌症篩檢增平均餘命 乳癌3.38年、大腸癌3.10年 子宮頸癌2.33年

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署推廣癌症篩檢保健康，可延長國人平均餘命，最高可達3.38年。 記者廖靜清／攝影
國健署推廣癌症篩檢保健康，可延長國人平均餘命，最高可達3.38年。 記者廖靜清／攝影

2025年台灣進入超高齡社會，國人平均壽命延長至80.3歲，但長壽卻不一定等於健康，影響壽命的最大健康威脅為癌症。衛福部統計，111年新發生癌症個案13萬293人，113年癌症死亡人數5萬4032人，國人十大死因仍以癌症居冠，且蟬聯43年。

為降低癌症威脅，國健署自99年起，全面推廣癌症篩檢服務，期以發現早期異常個案，早期治療並阻斷癌前病變。國健署長吳昭軍表示，癌症篩檢的目的為找出「沒有明顯症狀的早期癌症病人」，避免疾病進入中晚期，增加治療困難以及經濟費用，更重要的是提高存活率。

依據本土實證，癌症篩檢可降低個別癌症死亡率，如每2年1次乳房X光攝影檢查，可降低乳癌死亡率41%。每2年1次糞便潛血檢查，可降低大腸癌死亡率40%；每3年1次子宮頸抹片檢查，可降低約子宮頸癌死亡率70%。有嚼檳榔或吸菸習慣者，定期每2年1次接受口腔黏膜檢查，可降低口腔癌死亡風險26%。

經國健署與社團法人台灣篩檢學會合作應用癌症篩檢相關資料，針對癌症篩檢所帶來的效益及國人的平均餘命評估，接受乳房X光攝影篩檢的女性平均餘命可延長3.38年，接受糞便潛血檢查者平均餘命可延長3.10年，接受子宮頸抹片受檢女性平均餘命可延長2.33年，接受口腔黏膜篩檢的目標族群平均餘命可延長0.59年。

吳昭軍強調，癌症分期愈早，治療效果愈好，存活率也愈高。早期癌症通常局限於原發部位，癌細胞尚未擴散，通過手術、放療、化療等方式幾乎可以完全清除，達到治癒的效果。而落入晚期癌症，因癌細胞已經擴散到身體其他部位，不僅治療方案複雜，治療過程也更為艱辛，且容易復發。

國家癌症篩檢政策的持續推動與資源投入，等於降低晚期癌症發生風險率、延長個案平均餘命，並增加經濟生產。社團法人台灣篩檢學會許辰陽理事長表示，經研究分析，癌症篩檢在經濟效益方面，乳癌、大腸癌及子宮頸癌篩檢分別帶來的平均餘命增益經濟價值達1145億、1942億以及1434億美元。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，癌症篩檢除了提升生活品質，也避免病人落入中晚期治療併發症、失能、長期住院等，尤其影響醫療量能，還有國民生產力等，不只增加平均餘命，也有助於優化後端長照體系。

國健署署長吳昭軍表示，癌症篩檢不只是為自己的健康儲值，也共創國家經濟價值。 記者廖靜清／攝影
國健署署長吳昭軍表示，癌症篩檢不只是為自己的健康儲值，也共創國家經濟價值。 記者廖靜清／攝影

癌症 死亡率 子宮頸癌

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