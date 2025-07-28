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竹節草颱風靠近西南風增強 今晚到周三中南部雨勢加劇恐豪雨以上降雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照
中央氣象署指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照

豪大雨昨晚起不斷轟炸中南部，今天凌晨至上午9時包括嘉義太保及台南後壁等雨量都超過300毫米，不少地區淹水及停班課。中央氣象署預報員朱美霖上午指出，未來一周台灣受低壓帶及西南風影響，中南部有長時間、明顯降雨，尤其今晚到周三，西南風明顯增強，受西南氣流影響，中南部雨勢加劇，恐有豪雨等級以上降雨。

朱美霖指出，台灣上空有低氣壓，屬於大低壓帶的環境，今年第8號竹節草昨晚又恢復增強為輕颱，未來會沿著高壓邊緣往西北方向移動，今明兩天會逐漸接近浙江沿海一帶並且登陸，今明兩天隨竹節草往台灣附近北方靠近，台灣附近西南風會比較增強。

至於9號颱風柯羅莎距台灣很遠、有2千3百多公里以上，未來向往北移動，對台灣天氣沒有直接影響，但這樣的低壓帶維持在台灣附近的緯度，未來一周西南風比較持續，帶來相當多水氣，天氣不穩定。

朱美霖說，台灣所處的低壓帶，有兩個勢力範圍，一是台灣附近，另一個是柯羅莎颱風附近，隨竹節草往西北方向移動，會將低壓帶帶動到台灣附近，因此這樣的環境比較不穩定，會持續到周三；而低壓帶邊緣，西南風偏強，因此中南部一帶受影響明顯，會有更多水氣。

朱美霖指出，目前台灣已受到西南風帶來水氣影響，今天在中南部帶來短延時強降雨，今晚更明顯，降雨會逐漸加劇。今天清晨雨勢劇烈，截至上午9時累積雨量居冠的嘉義太保達356毫米、台南後壁也有306毫米。至於3小時雨量包括嘉義太保255毫米、台中大甲及雲林北港也超過200毫米，達短延時大豪雨等級。

今起一周降雨趨勢，朱美霖指出，今天中南部有豪雨、北部地區及台東山區大雨。今晚隨西南風增強，受西南氣流 影響，一直到周三，中南部雨勢更明顯，中南部豪雨、中部山區及南部地區豪雨以上、北東陣雷雨，29日北部大雨。隨著周三之後颱風遠離，降雨會緩和下來，但周四到下周日仍受西南風影響，水氣偏多，仍有大雨或豪雨，苗栗以南陣雷雨、北東午後陣雨。 

一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
截至上午9時累積雨量居冠的嘉義太保達356毫米、台南後壁也有306毫米。圖／中央氣象署提供
截至上午9時累積雨量居冠的嘉義太保達356毫米、台南後壁也有306毫米。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

豪雨 嘉義 雨量

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