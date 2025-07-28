南部豪雨成災 經濟部啟動災害緊急應變小組二級開設

中央氣象署持續發布豪雨特報，受低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，經濟部今（28）日8時啟動災害緊急應變小組二級開設。

經濟部次長賴建信表示，嘉義及台南地區前於丹娜絲颱風受災戶數多達1萬6千餘戶，部分受災戶目前僅有臨時遮蔽，且多日豪大雨山區土石鬆動，繼南投之後，花蓮也發生堰塞湖情形，因未來一周全台仍有顯著降雨，請水利署、能源署、園管局、中油公司、台水公司、台電公司等單位，隨時提高警覺，做好因應。

賴建信表示，未來降雨一天接一天，一波接一波，請水利署評估將移動式抽水機提前預佈，檢整QWater淨水設備以應不時之需；由於曾文水庫屬於高水位狀態，請南區水資源分署研擬防洪策略，緩降水位預留空間，以因應山區可能的豐沛水量。

賴建信也請第四河川分署就清水溪上游堰塞湖加強監視，各分署亦應就其他潛勢地區加強戒備，對可能產生的複合式災害加強警戒，並與其他單位做好區域聯防；並請水利署通報其他單位加強防災作業，特別是尚未復原的地區，務必與縣市政府保持聯絡，只要降雨稍緩應即排空滯洪池，加強清疏避免雜物堵塞排水；最後請水利署隨時與氣象署聯繫，視天氣狀況研議成立中央災害應變中心，預防災害擴大。

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