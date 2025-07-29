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1天5餐才抗老？日專家揭「長壽」黃金飲食法則 吃對點心更健康

聯合新聞網／ 綜合報導
在熱量不超標的前提下，少量多餐、飲食多樣且均衡，能延緩老化。 圖／ingimage
在熱量不超標的前提下，少量多餐、飲食多樣且均衡，能延緩老化。 圖／ingimage

根據日媒「kaigo-postseven」報導，隨著年齡增長，人體自然會出現老化現象，但透過正確的飲食習慣，可以有效延緩老化、延長健康壽命。專家指出，食物會直接影響細胞健康，因此每一口吃進去的食物，都可能成為「老化與否」的分水嶺。

為了延長健康壽命，熊本復健醫院肌少症與營養不足研究中心所長吉村芳弘、醫學博士佐野こころ與健康檢定協會理事長望月理惠子一致推薦「一天五餐」、吃健康點心和先攝取蔬菜的飲食方式。

在攝取相同熱量的前提下，相較於傳統的三餐制，將餐點分成較小份、且分成五餐攝取，能降低血糖急升風險、減緩血管老化，並避免空腹引發的暴飲暴食。確實攝取早餐和中餐、晚餐以輕食取代，也能重新調整生理時鐘、促進賀爾蒙分泌、活化長壽基因。

那真的可以吃點心嗎？答案是肯定的。專家表示兩餐之間若間隔太久，下一餐的血糖波動將會更劇烈。此時若能攝取無糖優格、水煮蛋或富含健康脂肪的堅果，不僅能穩定血糖，還能預防飢餓過度的暴量飲食。至於用餐時「先吃蔬菜」的「蔬菜優先法」也大有學問。這樣的吃法不但因為食物纖維能抑制血糖波動，還因咀嚼次數增加，有助提升飽足感。

最後，專家強調，雖然蛋白質攝取很重要，但過猶不及。想延長健康壽命，從多樣且彩色的飲食中均衡攝取各類營養，才是減緩老化、活得健康的長久之道。

抗老 老化 早餐 點心 蛋白質 飲食習慣

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