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北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。新竹福源花生醬相當有名，前總統馬英九也愛這一味。圖/本報系資料照片
台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。新竹福源花生醬相當有名，前總統馬英九也愛這一味。圖/本報系資料照片

台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，這款花生醬曾是前總統馬英九的最愛，已要求通路業者該批號全數下架，衛生局提醒台灣氣候潮濕，花生、五穀雜糧等相關製品易受真菌毒素汙染，民眾購買前應多加注意。

此次抽驗花生製品、雜糧類、香辛料和果乾類等容易受黴菌汙染的食品共計30件，包含20件花生製、6件雜糧類、2件果乾類、2件辛香料，檢驗產品中黃麴毒素，其中2件花生粉、1件花生醬檢出黃麴毒素超標，符合「食品中真菌毒素限量標準」規定。

不符合產品包含日晟雜糧行花生粉，黃麴毒素B1驗出4.6 μg/kg (標準：2μg/kg)、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2共5.6μg/kg（標準：4 μg/kg）；豐盛潤餅一級花生粉黃麴毒素B1驗出11.8 μg/kg、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2共13.7μg/kg；家樂福台北濟南店新竹福源顆粒花生醬黃麴毒素B1驗出4.3 μg/kg、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2共5μg/kg。

衛生局指出，上述不符規定產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦，檢驗不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」且販售業者未限期改正，可處3萬以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，台灣氣候高溫潮濕，花生及其製品、五穀雜糧、堅果類、果乾類等食材易受真菌毒素汙染，消費者購買時確認包裝完整無損毀及發黴，開封後可保存於乾燥陰涼環境或存放冰箱低溫保存，降低黴菌滋生，並盡早食用完畢。

此外，衛生局也針對25件網購食品抽驗，檢驗結果有8件產品不符規定不合格率為32%，多為生鮮蔬果，有3件產品荷蘭豆、皇宮菜、榴槤各1件檢出殘留農藥超標；4件百合產品除農藥超標外還驗出重金屬鎘超標；及1件酪梨檢出重金屬鎘超標。

台北市衛生局日前針對易受黴菌污染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局日前針對易受黴菌污染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花生醬，已要求通路業者該批號全數下架。圖／北市衛生局提供

黴菌 超標 衛生局

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