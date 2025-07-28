迺夜市牢記「三要與二不」 苗縣衛生局加強稽查抽驗食品
逛夜市已是民眾生活休閒不可或缺的部分，隨著暑期到來氣溫飆升，夜市人潮熱絡，為確保消費者吃得安心，苗栗縣政府衛生局提醒鄉親牢記「三要與二不」，並將加強稽查與抽驗食品。
衛生局長楊文志表示，夏季食物容易因保存或處理不當而孳生細菌，導致食品危害發生，歡喜迺夜市牢記三要與二不之要訣。三要：要看清楚、要新鮮吃、要留意身體狀況；二不：不飲食過量、不冷熱食物混吃。
為了確保夜市食品衛生安全，除了注意攤商販售衛生與食品來源外，民眾的個人衛生習慣也同樣重要。在飲食前記得應先洗手或使用乾洗手液，若食用後有出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，應立即就醫並協助追查原因，衛生局將不定期加強夜市衛生稽查與抽驗。
另外，衛生局也提醒「選擇夜市商家」時應注意攤商是否佩戴口罩、避免徒手接觸食物；攤位環境是否整潔，有無蟑螂、老鼠、蚊蠅等病媒蹤跡；生、熟食食材應分開處理與擺放，避免交叉污染。
購買商品時也要注意是否現做現賣，避免選擇久放及無冷藏或熱藏的熟食；產品是否明確標示食材來源、有效日期；冰品、飲料等產品之盛裝容器及包材是否清潔衛生等重要小細節。
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