快訊

獨家／手牽手甜看奈良美智展 魏如萱和小21歲Ian「姐弟戀」多圖直擊！

車位上方天花板冒出新汙水管 車主二審逆轉勝告贏社區

辭了！林右昌：罷免失敗承擔一切責任 已向賴清德當面請辭

迺夜市牢記「三要與二不」 苗縣衛生局加強稽查抽驗食品

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
夏季食物容易因保存或處理不當而孳生細菌，苗縣衛生局提醒鄉親牢記三要與二不之要訣，並將加強稽查與抽驗食品。圖／苗栗縣政府提供
夏季食物容易因保存或處理不當而孳生細菌，苗縣衛生局提醒鄉親牢記三要與二不之要訣，並將加強稽查與抽驗食品。圖／苗栗縣政府提供

夜市已是民眾生活休閒不可或缺的部分，隨著暑期到來氣溫飆升，夜市人潮熱絡，為確保消費者吃得安心，苗栗縣政府衛生局提醒鄉親牢記「三要與二不」，並將加強稽查與抽驗食品。

衛生局長楊文志表示，夏季食物容易因保存或處理不當而孳生細菌，導致食品危害發生，歡喜迺夜市牢記三要與二不之要訣。三要：要看清楚、要新鮮吃、要留意身體狀況；二不：不飲食過量、不冷熱食物混吃。

為了確保夜市食品衛生安全，除了注意攤商販售衛生與食品來源外，民眾的個人衛生習慣也同樣重要。在飲食前記得應先洗手或使用乾洗手液，若食用後有出現腹瀉、嘔吐等不適症狀，應立即就醫並協助追查原因，衛生局將不定期加強夜市衛生稽查與抽驗。

另外，衛生局也提醒「選擇夜市商家」時應注意攤商是否佩戴口罩、避免徒手接觸食物；攤位環境是否整潔，有無蟑螂、老鼠、蚊蠅等病媒蹤跡；生、熟食食材應分開處理與擺放，避免交叉污染。

購買商品時也要注意是否現做現賣，避免選擇久放及無冷藏或熱藏的熟食；產品是否明確標示食材來源、有效日期；冰品、飲料等產品之盛裝容器及包材是否清潔衛生等重要小細節。

食材 夜市 衛生局

延伸閱讀

紙風車368鄉鎮市區巡演 「台灣幻想曲」26日於苗縣苑裡山腳國小登場

苗縣推原鄉林下經濟 3處段木香菇示範基地出爐

苗縣通霄溪疏濬工程逾期作業 另遭質疑超挖採賣砂石牟利

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

相關新聞

竹節草颱風靠近西南風增強 今晚到周三中南部雨勢加劇恐豪雨以上降雨

豪大雨昨晚起不斷轟炸中南部，今天凌晨至上午9時包括嘉義太保及台南後壁等雨量都超過300毫米，不少地區淹水及停班課。中央氣...

北市抽查食品3件黃麴毒素超標 馬前總統最愛福源花生醬也不合格

台北市衛生局日前針對易受黴菌汙染的食品及網購食品抽查，其中有3件花生食品被驗出黃麴毒素超標，更包含知名品牌新竹福源顆粒花...

5縣市大雷雨繼續炸！慎防劇烈降雨、雷擊、溪水暴漲

中央氣象署上午針對高雄市、台東縣、屏東縣、嘉義縣、台南市5縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至8時45分；請慎防劇烈降雨、...

台中市慎防大豪雨 台南以北及宜蘭留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨，新竹市、苗栗縣、彰化縣地區有局部...

大型重機上國道有望？黃偉哲拋1前提 高公局啟動評估新檢核年底出爐

大型重機團體長年爭取重機上國道，交通部12次民調均有6成反對，然而，台南市長黃偉哲日前指出，若重機事故率不高，可開放橫向...

西南風增強！氣象粉專點名這2地 今晚明晨有一波劇烈雨勢

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，嘉義、北台南，劇烈雨勢持續中，嘉義六腳、太保雨量已突破360毫米、台南後壁達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。