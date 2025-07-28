從80到55公斤！手術護理師古庭瑜健身逆轉人生 「在手術房站得更穩」

26歲的古庭瑜是中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師，在忙碌高壓的醫院工作之餘，靠著健身與自律，成功從80公斤瘦到55公斤，她笑說，剛開始進健身房只是為了減重，但現在，健身已經成為她生活中不可或缺的重心。一年半內，參加4次健美比基尼比賽，除了讓自己展現自信，更重要的是，還能夠運用在醫療職場，讓自己體力充沛，比較不會受傷和腰酸背痛。

古庭瑜說，她19歲開始接觸健身，護理科畢業後投入醫療職場，擔任手術房護理師已3年，最大的成就感就是能夠協助醫師完成手術。每台刀至少都要站立2小時以上，一天最高紀錄曾經連續站超過4小時，另外，搬病人也常需要施力，透過重訓讓她懂得站姿挺直，可以正確使用深蹲施力，身心靈狀態佳。

古庭瑜表示，健美比基尼比賽的評分標準著重在體態的健康，勻稱，以及肌肉的結實度和和線條，同時考量到體脂肪的比例，舞台表現和整體形象。為了比賽，她每天重訓2小時，假日還安排有氧運動和騎腳踏車，保持一天至少1萬步的活動量，喝2000cc的水。

飲食上，她幾乎拒絕所有餅乾、甜食、珍奶與炸物。早餐吃燕麥搭配乳清蛋白，午晚餐則固定攝取50克白飯、100克雞胸肉、蛋和蔬菜，餓的時候就喝水或無糖茶，「健身需要高度自律和毅力。」她笑說，外出用餐甚至還會自備迷你秤，隨時秤幾克熱量。

她目前身高163公分、體重維持在55公斤，參加健美比賽也越戰越勇。第一次上台不到1分鐘就被請下台；第二次拿下新人第6名；第三次獲得第5名；今年六月第4次參賽，成績越來越進步。

「以前很胖，穿的很保守，現在可議自信地穿無袖上衣，露出小蠻腰，秀出自己努力的成果。」她說，健身除了帶給她健康與榮譽，也影響周遭的人，50多歲的父母、姐姐以及護理師同事們，也都開始跟著她健身。「大家一起變好、變健康，是她最開心的事。」她說，運動讓她更專注、更能紓壓，也在繁忙的護理工作之外，看見屬於自己的舞台與無限可能。 26歲的古庭瑜是中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師，在忙碌高壓的醫院工作之餘，靠著健身與自律，成功從80公斤瘦到55公斤。記者郭政芬／攝影

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