98歲婦騎車跌倒骨折 醫組團隊助她走出醫院

1名近98歲婦人，身體健康，每天還可騎腳踏車買菜、運動。日前騎車時不慎跌倒，診斷發現骨折，原本的人工關節也鬆動，原本有醫師以她年事已高，建議打上石膏就好，但是她不願意因此影響生活。所幸後來由仁愛長庚合作聯盟醫院組成醫療團隊，順利為她完成人工膝關節再置換手術，終於可以讓她開心地走出醫院，還可以騎腳踏車運動。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文說，團隊由骨科、復健科、麻醉科、心臟科、護理師和中醫師組成，大家一起合作，對婦人細心照護，並在婦人生日時完成她重新走路的願望。

他說，台灣今年已進入超高齡社會，不僅需要接受人工關節置換手術的年齡層越來越高，像這名患者一樣因為骨質疏鬆症而導致人工關節旁骨折的老人家也越來越多。

婦人住院後，他們啟動了「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，為老太太量身訂製治療計畫，除了一般手術前的例行檢查，也會診心臟科醫師安排心臟超音波。手術當中，麻醉科醫師使用術中腦波監測儀精準控制麻醉的深度，避免因麻醉過深引發呼吸抑制和延遲清醒等問題，患者手術後完全沒有噁心嘔吐、發冷和頭痛等副作用。

黃贊文說，由於患者有嚴重骨質疏鬆，不僅是粉碎性骨折也連帶傷到膝關節的韌帶，因此使用新式預鎖式樞紐設計的人工關節，取代韌帶的功能，也可填充骨頭缺損，重建一個穩定的膝關節。患者因此手術當天下午就可以自己拿著助行器下床上廁所。

手術隔天，除了骨質疏鬆症的治療，患者還搭配手術後疼痛中醫輔助醫療。復健科醫師也安排復健運動，在病床邊開始固定式腳踏車訓練。在手術後第5天，這名高齡婦人就開心地出院走路回家。

他說，隨著台灣進入超高齡社會，近年來不僅接受手術年齡層越來越高，有多重內科疾病和像這名患者般一樣有嚴重骨質疏鬆症的老人家也越來越多，使用微創人工關節手術技術搭配「怡樂適（ERAS）手術加速康復療程」，不僅讓病人恢復快、降低術後併發症風險，也大幅縮短住院時間。 仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部長黃贊文說，患者手術當天下午就可以自己拿著助行器下床上廁所。圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供

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