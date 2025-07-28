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夏天熱傷害就醫多 醫師提醒最危急情形：兩小時不降溫恐致命

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
光田綜合醫院職業醫學科施旭姿醫師提醒，長時間處於悶熱或高溫環境，屬於熱傷害的高風險情境。圖／光田綜合醫院提供
光田綜合醫院職業醫學科施旭姿醫師提醒，長時間處於悶熱或高溫環境，屬於熱傷害的高風險情境。圖／光田綜合醫院提供

衛福部截至7月6日統計，今年全國已逾222人因熱傷害就醫，光田綜合醫院職業醫學科施旭姿醫師提醒，長時間處於悶熱或高溫環境，或在高溫下進行重體力勞動與運動，都屬於熱傷害的高風險情境，

她說不是流汗就沒事，熱傷害最危急情形，兩小時不降溫恐致命。

施旭姿醫師表示，戶外或高溫作業者可善用「高氣溫作業防護資訊網」（hiosha.osha.gov.tw），即時掌握全台各地氣溫與體感溫度，查詢是否已達熱危害等級；該網站每日依據氣象資料，評估風險等級並提供防護建議，包含休息提醒、補水頻率與預警通知。

例如當氣溫達33°C、相對濕度超過70%時，熱指數已達44.4，屬於第三級危險等級，需採取相關危害預防措施；常見已達熱傷害高風險的作業情境包括，正午時段於屋頂施工、貨櫃裝卸、悶熱廠房內加工、室外道路鋪設與水泥灌漿等，這些作業場所常因高溫、高濕與通風不良而成為熱傷害發生熱點，勞工與雇主都應提高警覺。

中醫部許瑄方醫師表示，近日接診一名30多歲女性，長期在食品加工廠工作，提到在悶熱廠房中工作時，總是感到頭昏沉且重、極度口渴、不斷流汗，需要隨時大量補水及運動飲料，整日也提不起精神，總覺得「𤺪𤺪 siān-siān」，異常疲憊。

問診和把脈後發現其體內濕熱偏重，且兼夾氣虛，顯示長期處於高溫高濕環境下，身體調節機能已逐漸失衡；許瑄方醫師指出，中醫認為高溫環境下進出冷氣房或服用冰冷飲食，會使體表毛孔無法正常開合，導致體內濕熱鬱積，進而影響消化與體能表現，其症狀和典型熱傷害的表現有些微差異，而這些症狀在中醫歸類為「陰暑」。

高溫 醫師 中醫

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