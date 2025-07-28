竹節草颱風外圍西南風影響 吳聖宇：今晚起台中以南再一波強降雨

受到低壓帶加上西南風影響，今起一周中南部恐有致災性大雨。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，受竹節草颱風外圍西南風影響，中南部留意局部豪大雨。

吳聖宇說，竹節草颱風重新復活，因太平洋高壓位置偏北，預估未來沿著高壓邊緣向西北西轉西北移動，大致會趨向長江口一帶，對台灣應該不會有直接威脅性，不過受到與它相關低壓帶環境以及南北風交會輻合線通過的影響，自昨晚到今天(28日)清晨台灣西半部不少地方都出現顯著降雨。

今天0時到上午8時30分統計，雨量最大的地方在嘉義縣太保354.0毫米，台南市後壁也有295.5毫米，雲林縣北港有252.0毫米，台中市大甲117.5毫米，雨量普遍有100-350毫米之間，雨勢非常大，也造成許多災情。

後續隨著竹節草颱風繼續往長江口移動，南北風交會線的位置往南調整，吳聖宇指出，今天白天雨勢較大的區域會偏向嘉義以南到高屏地區，仍有大雨或豪雨發生的機會，台東一帶的雨勢也會比較明顯，雲林以北區域雖然還是有局部短暫陣雨，但是降雨已經明顯減小。

吳聖宇指出，今天(28日)晚間之後颱風會移動到可能帶動較強西南風進入台灣中南部的位置，預報資料顯示台中以南地區降雨將會再度增大，尤其是南高屏地區雨勢特別明顯，可能又會面臨再一波降雨高峰，持續有豪大雨發生。

吳聖宇指出，今晚開始西南風增強後的顯著降雨預期至少會持續到明天(29日)一整天，台中以南(尤其南高屏地區)要特別注意，後天(30日)之後因為竹節草颱風進入華東並逐漸北上，這樣的移動路徑可能會讓西南風持續影響台灣，加上整個低壓帶仍在台灣上空，預期西南風迎風面的台中以南仍將會有較明顯降雨機會，出現豪大雨可能性仍高。

吳聖宇說，預估西南風影響不排除維持到周末(8月2-3日)，預報看起來降雨的時間很長，務必多注意長時間降雨可能引發的影響。北部、東半部比較不受西南風直接影響，仍可能有局部短暫陣雨機會，午後也要注意熱對流發展可能造成的局部較大雨勢。

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