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低壓帶+西南風夾擊！ 8縣市豪雨繼續轟 恐一路下到晚上

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
8縣市豪雨繼續下，恐一路下到晚上。聯合報系資料照
8縣市豪雨繼續下，恐一路下到晚上。聯合報系資料照

豪雨繼續下！中央氣象署上午9時25分針對8縣市發布豪雨特報，其中雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為大豪雨，恐一路下到晚上。

氣象署指出，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，苗栗縣、台中市已有豪雨發生。大豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。豪雨：高雄市、屏東縣、恆春半島。大雨：彰化縣、南投縣。影響時間：28日上午至28日晚上。

豪雨 嘉義 台南

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