日本生甜甜圈「入口即療癒」 營養師提醒熱量爆表：5招輕鬆吃

日本生甜甜圈靠鬆軟的口感與豐富的口味，人氣席捲全台，想吃上一顆要花上許多時間排隊。營養師高敏敏在臉書粉專提醒「可別被它無害的外表給騙了」，它可是一顆熱量炸彈！

高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」發文指出，近日爆紅的生甜甜圈外表看起來蓬鬆柔軟、圓圓可愛，許多人搶著排隊購買，事實上熱量驚人。「生」甜甜圈的「生」來自日文「なま」，指的是濕潤柔軟的極致口感，透過高含水、高油脂的麵糰製成，炸完外酥內Q，「一咬下去就融化」的療癒感正是甜點控最愛。

不過高敏敏提醒，生甜甜圈光是原味熱量就高達300大卡，鹹的可至450大卡，更別說甜口味可能高達600大卡。雖然吃起來口感好像很輕盈，其實甜甜圈是炸過的「油＋糖」組合，飽足感不高，熱量卻直接飆破！

想吃又怕胖的話，高敏敏建議可遵從以下5招減輕負擔：

1.當餐與餐之間的點心：在血糖較為穩定的狀態吃甜食，血糖不易暴升

2.與朋友共享：一顆甜點大家分享，吃一口滿足又不爆卡

3.搭配無糖茶或黑咖啡：幫助解膩也能促進代謝

4.吃完要多動：散步30分鐘，幫助代謝加乘

5.用心品嚐當下：細嚼慢嚥，好好品嚐味道

文末，高敏敏貼心提醒，平常透過吃甜食能使心情愉悅，有助減輕壓力、舒緩焦慮，但要記得適量享用並搭配運動代謝熱量，才能甜得不心虧唷！

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