保冷劑別丟！日自衛隊分享「一物三用」改造術 瞬變驅蟲法寶

夏季時常會囤積不少保冷劑，尤其外帶食品、甜點或生鮮配送時經常附上，但用完就丟總覺得可惜。根據日媒「HUFFPOST」報導，日本自衛隊東京地區協力總部日前在社群平台X上分享一則居家小妙招，只需簡單的幾個步驟，保冷劑立刻搖身一變，成為實用的消臭或芳香小物，至今已有2.2萬人次觀看，引發網友熱烈討論。

發文中寫道：「大家的保冷劑都怎麼處理呢？這時期家中越來越多保冷劑，其實只要一點巧思，就能變成實用小幫手喔！」並附上自衛隊員親自拍攝的手作短片教學，教大家如何將保冷劑改造成居家消臭劑。

製作方式相當簡單，只需準備一個從中間剪開的寶特瓶下半部，再以水性的色筆、選擇自己喜歡的顏色，隨意塗在寶特瓶裡當作裝飾。接著將保冷劑的外包裝剪開，擠出裡面的凝膠倒入瓶中，再攪拌均勻即可完成。若想讓味道更好聞，可滴入幾滴精油變成芳香劑，若是滴入薄荷油，還可當作驅蟲小物使用。

這項實用妙招一出，立刻有網友留言表示：「這超方便耶」、「保冷劑居然能變成時尚的香氛，好有創意！」家中冷凍庫有太多閒置保冷劑的人，不妨試試這個簡單又極具創意的做法，既能減少垃圾，又能環保再利用，讓家中環境更清新宜人。