竹節草颱風死而復生 上一次是2021年盧碧颱風
23日(上周三)晚間8時在菲律賓呂宋島西北側近海形成的第8號颱風竹節草，26日原本減弱為低氣壓，但27日晚上又增強為颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，竹節草復活，重新增強為輕度颱風，預估朝中國浙江或上海一帶前進，對台灣沒有直接影響，但會帶動西南風增強，強度接近西南氣流，仍要小心。上一個復活的案例，是2021年的盧碧颱風。
中央氣象署指出，第8號颱風竹節草(CO－MAY)26日減弱為低氣壓，27日上午8時因周邊對流雲系發展旺盛，再發展為熱帶性低氣壓(TD11)，昨晚再增強為輕颱，未來預計在沖繩附近海面徘徊後，往西向中國浙江一帶移動。
死而復活的盧碧颱風在2021年帶來致災雨，造成水災。根據國家災害防救科技中心災害防救電子報，2021年7月30日至8月8日，台灣在低壓帶、西南氣流及盧碧颱風的影響下，全台10天明顯降雨，尤其高雄市與屏東縣山區，最大總雨量都超過2000毫米。有7天達豪雨等級以上的降雨，其中高屏山區更在8月1日與7日出現日雨量超過500毫米的超大豪雨。
10天最大總累積雨量高達2630 毫米(高雄市桃源區)，僅次於2009年莫拉克颱風，是歷史颱洪事件總雨量排名第2的極端降雨。共造成全台857處積淹水災點、97處坡地災點，以及農業產物及民間設施損失新台幣7億4243萬元，亦是近年災損較大的颱洪事件。
中央氣象署指出，未來一周低壓帶及西南風持續影響，中南部慎防豪大雨。今天低壓帶及西南風影響，中南部地區有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有大雨或局部豪雨發生；北部地區及臺東山區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率；東半部地區以午後雷陣雨為主。
氣象署指出，周二到周五仍在低壓帶環境，西南風進一步增強，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨降雨時間長且易有短延時強降雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨，尤其南投、嘉義以南山區慎防豪雨等級以上降雨發生，其他地區維持午後雷陣雨。
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