竹節草颱風死而復生 上一次是2021年盧碧颱風

23日(上周三)晚間8時在菲律賓呂宋島西北側近海形成的第8號颱風竹節草，26日原本減弱為低氣壓，但27日晚上又增強為颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，竹節草復活，重新增強為輕度颱風，預估朝中國浙江或上海一帶前進，對台灣沒有直接影響，但會帶動西南風增強，強度接近西南氣流，仍要小心。上一個復活的案例，是2021年的盧碧颱風。

中央氣象署指出，第8號颱風竹節草(CO－MAY)26日減弱為低氣壓，27日上午8時因周邊對流雲系發展旺盛，再發展為熱帶性低氣壓(TD11)，昨晚再增強為輕颱，未來預計在沖繩附近海面徘徊後，往西向中國浙江一帶移動。

死而復活的盧碧颱風在2021年帶來致災雨，造成水災。根據國家災害防救科技中心災害防救電子報，2021年7月30日至8月8日，台灣在低壓帶、西南氣流及盧碧颱風的影響下，全台10天明顯降雨，尤其高雄市與屏東縣山區，最大總雨量都超過2000毫米。有7天達豪雨等級以上的降雨，其中高屏山區更在8月1日與7日出現日雨量超過500毫米的超大豪雨。

10天最大總累積雨量高達2630 毫米(高雄市桃源區)，僅次於2009年莫拉克颱風，是歷史颱洪事件總雨量排名第2的極端降雨。共造成全台857處積淹水災點、97處坡地災點，以及農業產物及民間設施損失新台幣7億4243萬元，亦是近年災損較大的颱洪事件。

中央氣象署指出，未來一周低壓帶及西南風持續影響，中南部慎防豪大雨。今天低壓帶及西南風影響󠀠，中南部地區有陣雨、雷雨，易有短延時強降雨，有大雨或局部豪雨發生󠀠；北部地區及臺東山區有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨發生的機率󠀠；東半部地區以午後雷陣雨為主󠀠。

󠀠氣象署指出，周二到周五仍在低壓帶環境，西南風進一步增強󠀠，南部地區有陣雨或雷雨，苗栗、中部地區及台東山區有短暫陣雨或雷雨󠀠降雨時間長且易有短延時強降雨，中南部地區易有大雨或局部豪雨，尤其南投、嘉義以南山區慎防豪雨等級以上降雨發生󠀠，其他地區維持午後雷陣雨󠀠。

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