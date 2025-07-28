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上班注意！10縣市豪雨特報 4縣市大豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
10縣市豪雨特報，其中4縣市大豪雨。聯合報系資料照
10縣市豪雨特報，其中4縣市大豪雨。聯合報系資料照

上班注意！中央氣象署上午7時15分針對10縣市發布豪雨特報，其中雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市為大豪雨，呼籲民眾注意。

氣象署指出，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，台中市已有大豪雨發生，今（２８）日雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市地區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、台中市、彰化縣地區及高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，南投、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨：雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市。豪雨：苗栗縣、台中市、彰化縣、高雄市山區、屏東縣山區。大雨：南投縣、高雄市、屏東縣、恆春半島。影響時間：28日白天。

豪雨 嘉義 屏東縣

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