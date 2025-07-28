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又有雙颱！「竹節草」死而復生 今起一周中南部慎防致災雨
最近颱風多，又有雙颱了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3567-2025-07-27-21-05-32）指出，最新(28日2時)氣象署「颱風侵襲機率圖」顯示，輕颱竹節草在季風環流內「死而復生」，將撲向浙江、再北轉江蘇，無侵台機率。中颱柯羅莎則持續在日本南方海面，偏北而行，離台很遠，更無影響。
但今起一周要防劇烈天氣帶來致災大雨，吳德榮指出，最新(27日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日受「季風環流」影響，西半部有局部陣雨或雷雨，應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生；東半部影響較小，偶有局部短暫降雨。
今各地區氣溫為：北部24至32度、中部23至32度、南部24至33度及東部25至35度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明起至下周日(29至8月3日)季風環流的「西南季風」進入台灣附近，為中南部「連日多雨」、易致災的型態；大氣不穩定，有局部陣雨或雷雨，午後影響的範圍擴大，其中並有小範圍「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，應注意；背風面東半部影響較小，偶有局部短暫降雨，未降雨時、天氣悶熱。
※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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