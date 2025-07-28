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豪雨狂炸…台鐵嘉義站「水淹軌面 」民雄-南靖各列車延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵嘉義站因豪雨致水淹軌面，今晨4時55分起，民雄-南靖站間，上、下行各列車皆有延誤。
台鐵嘉義站因豪雨致水淹軌面，今晨4時55分起，民雄-南靖站間，上、下行各列車皆有延誤。

中央氣象署今晨5時23分發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含嘉義縣、台南市、雲林縣、高雄市、嘉義市，預估降雨將持續到今天上午。台鐵嘉義站也因豪雨致水淹軌面，今晨4時55分起，民雄-南靖站間，上、下行各列車皆有延誤。

氣象署今上午5時23分針對嘉義縣、台南市、雲林縣、高雄市、嘉義市等5縣市發布大雷雨即時訊息，影響時間持續到上午7時，呼籲民眾慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度，

台鐵民雄-南靖站間，嘉義站內也因豪雨致水淹軌面影響，台鐵自今晨4時55分起，民雄-南靖站間，上、下行各列車皆有延誤。

根據氣象署資料顯示，目前台中、雲林、嘉市、嘉縣、台南等縣市均達大豪雨等級降雨，24小時累積雨量已達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上。

氣象署表示，受到低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今天（28日）台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、台中市地區有局部豪雨或大豪雨，苗栗縣、彰化縣地區有局部大雨或豪雨。

高雄、屏東及南投地區有局部大雨發生的機率，需注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水；大豪雨地區：台南市、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、台中市。

嘉義 豪雨 台南

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