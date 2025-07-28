台中市慎防大豪雨 台南以北及宜蘭留意大雨

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天台中市地區有局部豪雨或大豪雨，新竹市、苗栗縣、彰化縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署還提醒，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。大豪雨地區：台中市。

商品推薦