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氣象署豪雨特報 竹苗中彰防豪大雨

中央社／ 台北27日電

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今晚至明晨新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署還提醒，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨 氣象署

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氣象署發布豪雨特報 屏東縣有局部大雨或豪雨

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