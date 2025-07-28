B肝功能性治癒後 未持續追蹤…健康帶原5年長出15公分腫瘤

「只要曾有Ｂ肝帶原，一定要定期、長期追蹤！」財團法人肝病防治學術基金會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘表示，曾遇到一名Ｂ肝病患，從中壯年就長期接受Ｂ肝口服抗病毒藥物治療，直到六十歲，終於達到功能性治癒目標，也就是Ｂ肝表面抗原（HBsAg）消失，結果從此不再回診，五年後因上腹部不舒服就醫，醫師照超音波發現，這名病患的肝臟已長出十五公分大的肝癌腫瘤。

楊培銘說，這名病患是「健康帶原」，沒有肝硬化、也沒有肝纖維化，卻在短短五年內便長出腫瘤，若定期追蹤，一發現病灶就切除，就不會那麼嚴重。過去也曾遇到病患，在達到功能性治癒目標後一段時間罹癌，經化療，因免疫力低下，Ｂ肝表面抗原又恢復陽性，Ｂ肝病毒再度活躍，由此可知，縱使達到功能性治癒目標，也不可輕忽回診的重要性。

林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系教授級主治醫師簡榮南團隊於二○二四年三月所發表的研究顯示，Ｂ肝相關肝硬化，且Ｂ肝病毒ｅ抗原呈陰性（HBeAg）的病患若在用藥約三年後停藥，反而比持續用藥者更易達到功能性治癒目標，且肝癌發生率、肝疾相關死亡率、換肝率與整體死亡率都比較低。研究成果已發表於國際「肝臟學」期刊（Hepatology）。

簡榮南分析，研究結果代表兩項可能性：首先，病患停藥後，可能因免疫功能發揮作用，促使Ｂ肝病毒進一步受清除。在長期服藥組，也可能是因為病患雖有拿藥，卻未按醫囑持續用藥，也沒有定期回診、追蹤，當發現肝臟出現病變，常為時已晚，呼籲病患務必規律用藥、回診，以免錯失治療時機。

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