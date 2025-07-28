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預防肝癌 B肝達功能性治癒有3關鍵

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
醫師提醒，透過腹部超音波等檢查，可及早發現肝臟異常病灶，若是Ｂ肝等病毒性肝炎病患，定期回診、接受檢查，更是重要。（圖中接受檢查者非Ｂ肝等病毒性肝炎病患）圖／聯合報系資料照片
醫師提醒，透過腹部超音波等檢查，可及早發現肝臟異常病灶，若是Ｂ肝等病毒性肝炎病患，定期回診、接受檢查，更是重要。（圖中接受檢查者非Ｂ肝等病毒性肝炎病患）圖／聯合報系資料照片

每年七月廿八日是世界肝炎日，ＷＨＯ（世界衛生組織）公告將在二○三○年消除Ｂ、Ｃ肝等病毒性肝炎，台灣Ｃ肝消除計畫今年達標後，下個目標就是極具挑戰的Ｂ肝，不過，目前Ｂ肝在台灣的診斷率約只有六成，治療率僅約百分之卅，與ＷＨＯ設定的百分之九十診斷率、百分之八十治療率等目標尚有落差。醫界期待，Ｂ肝治療能以「功能性治癒」為目標，進而減少肝癌等風險，也有助於達標。

肝病毒侵細胞核 難全消除

據醫界觀察，由於Ｂ肝病毒常侵入肝細胞的細胞核，並與細胞ＤＮＡ嵌合，難以完全消除，病患要達「功能性治癒」目標，恐非一蹴可幾。

林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科系教授級主治醫師簡榮南解釋，「功能性治癒」是指除了血液中驗不到病毒，長期目標是要減緩肝纖維化歷程，降低肝硬化、肝癌發生率，延長病患生命。而Ｂ肝表面抗原（HBsAg）消失，則是治療的終極目標。若達標，肝癌發生率可降到每年不到百分之○點五，與血液中測不到病毒，但Ｂ肝表面抗原還是陽性族群相比，可降低肝癌風險七倍之多。

事實上，不少醫師指出，Ｂ肝病患若要達到「功能性治癒」目標，有些病患在用藥兩、三年後依醫師建議停藥，靠自身免疫力即可達標，但部分病患則須用藥十年、廿年以上，醫療團隊要讓病患長期、穩定用藥，且規律回診，是一大挑戰，多數醫師擔憂，當病患不聽醫囑而自行停藥，也不規律回診、做檢查，可能病情復發或已有肝癌而不自知，錯失黃金治療時機。

為了改善上述困境，有專家建議，可從「放寬健保Ｂ肝治療給付條件」、「提升偏鄉醫療、取藥可近性」與「勤做衛教」等三策略著手，以減少Ｂ肝失控所帶來的悲劇、遺憾。

對於台灣健保的Ｂ肝用藥規定，臺大醫院副院長、台灣消化系醫學會理事長高嘉宏指出，相較於國際治療指引，台灣健保對於Ｂ肝治療條件相對嚴格。ＷＨＯ與日本等其他國家的Ｂ肝治療條件較寬鬆，符合治療條件的病患比率約達六成，台灣僅約三成。建議可逐步放寬健保治療給付條件，以符合國際趨勢。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言也觀察到，偏遠地區病患，因交通不便或醫療資源不足，治療容易中斷。由此可知，偏鄉的Ｂ肝病患更需完善的醫療支持系統，用藥可近性也須進一步提升。

功能性治癒 病毒仍潛藏體內

財團法人肝病防治學術基金會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘強調，過去沒有特殊藥物，達到功能性治癒機率每年僅千分之五，即使有了抗病毒藥物或干擾素，機率也僅能提升至每年百分之一到二。更重要的是，功能性治癒並非真正痊癒，病毒仍潛藏體內，免疫力一下降，仍可能復發，因此治療重點應放在病情、病毒的控制，須讓病患了解Ｂ肝病毒所帶來的致命威脅與長期追蹤治療的重要性。

不過，好消息是，近年已有Ｂ肝抗病毒藥物正第三期臨床試驗，財團法人肝臟學術文教基金會秘書長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科主任黃釧峰說，根據第二期試驗結果，新藥有機會大幅提升功能性治癒機率，從目前不到百分之一提升到百分之廿。唯此試驗仍在進行，長期療效未知。希冀新藥發展順利，期待在不久的將來為Ｂ肝病患帶來新治療選項。

病毒 肝病 肝炎 肝硬化

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