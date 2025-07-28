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跟著專家加東賞楓 順訪世遺古城
加東賞楓，跟著旅居加拿大的知名旅遊作家兼攝影專家陳海騰，走訪加拿大東部最迷人的秋日祕境。從楓葉大道、百年楓林阿岡昆省立公園到聖安妮峽谷，再到有「楓葉島」美譽的千島湖。安排入住魁北克地標費爾蒙芳緹娜城堡飯店，也會走訪世界文化遺產魁北克古城。
有行旅「七彩楓紅 金秋加拿大」十三天十夜旅程，十月七日至十月十九日。報名請洽：02-8643-3926、8643-3543，或請瀏覽有行旅官網：https://pse.is/7uytsj
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