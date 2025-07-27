新竹市及苗栗縣慎防豪雨 台南以北地區留意大雨

中央社／ 台北27日電
圖／擷取自中央氣象署網站
圖／擷取自中央氣象署網站

中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今晚至明晨新竹市及苗栗縣地區有局部大雨或豪雨，台南以北地區有局部大雨發生的機率。

中央氣象署還提醒，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

豪雨 落石 氣象署

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