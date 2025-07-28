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大鳥隧道天花板漏水 台鐵南迴緊急搶修復駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

台鐵南迴大武至瀧溪站間大鳥隧道天花板因受豪雨漏水影響，導致電車線無電，昨天中午路線不通，台鐵公司緊急派員搶修，並啟動太麻里至枋寮間公路接駁，經搶修後，於昨晚間八時許恢復行駛。中央氣象署表示，周五前中南部需留意劇烈豪雨，降雨範圍恐擴大至苗栗地區。

台鐵大武站昨中午十二時四十分通報，大武至瀧溪間電車線無電，經電力單位查看後，確認南迴線大鳥隧道內四處導電軌上方有大量漏水及四組礙子燒損，致使電車線跳電無法送電，大武至瀧溪間電化車輛無法行駛。

原訂昨晚七時恢復通車，但台鐵坦言，大鳥隧道因前陣子豪大雨致天花板積水，昨出現嚴重漏水狀況後緊急搶修，但因地處偏遠、訊號較差，加上漏水情況比預期嚴重，經搶修後，於昨晚八時○二分搶修完畢。公路疏運總計開出卅六班次載運一五四八人。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周受低壓帶及西南風影響，尤其中南部降雨明顯，周五前中南部需留意劇烈豪雨，且降雨範圍恐擴大至苗栗地區。

周二、周三中南部山區恐有致災性降雨，需留意坍方落石及溪水暴漲，北部、東半部仍以午後雷陣雨為主。

台鐵 南迴線 氣象署

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