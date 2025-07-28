聽新聞
0:00 / 0:00
大鳥隧道天花板漏水 台鐵南迴緊急搶修復駛
台鐵南迴大武至瀧溪站間大鳥隧道天花板因受豪雨漏水影響，導致電車線無電，昨天中午路線不通，台鐵公司緊急派員搶修，並啟動太麻里至枋寮間公路接駁，經搶修後，於昨晚間八時許恢復行駛。中央氣象署表示，周五前中南部需留意劇烈豪雨，降雨範圍恐擴大至苗栗地區。
台鐵大武站昨中午十二時四十分通報，大武至瀧溪間電車線無電，經電力單位查看後，確認南迴線大鳥隧道內四處導電軌上方有大量漏水及四組礙子燒損，致使電車線跳電無法送電，大武至瀧溪間電化車輛無法行駛。
原訂昨晚七時恢復通車，但台鐵坦言，大鳥隧道因前陣子豪大雨致天花板積水，昨出現嚴重漏水狀況後緊急搶修，但因地處偏遠、訊號較差，加上漏水情況比預期嚴重，經搶修後，於昨晚八時○二分搶修完畢。公路疏運總計開出卅六班次載運一五四八人。
中央氣象署預報員劉沛滕表示，未來一周受低壓帶及西南風影響，尤其中南部降雨明顯，周五前中南部需留意劇烈豪雨，且降雨範圍恐擴大至苗栗地區。
周二、周三中南部山區恐有致災性降雨，需留意坍方落石及溪水暴漲，北部、東半部仍以午後雷陣雨為主。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言