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B肝難治易復發 學者：防治挑戰更大

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導

當台灣Ｃ肝消除戰役逐步邁向達標之際，Ｂ型肝炎脂肪肝、酒精性肝病的診治策略成為專家聚焦重點。中研院院士廖運範以Ｂ肝為例表示，Ｂ肝不像Ｃ肝有可治癒藥物，且復發風險高，治療複雜，但研究顯示，Ｂ肝病患若用藥穩定控制兩、三年後停藥，且規律回診，肝癌發生率、死亡率反下降。

廖運範指出，Ｂ肝病毒嵌於肝臟細胞核，因多數藥物無法侵入，所以治療成效不僅靠藥物，也與病患免疫狀態息息相關。

研究顯示，已肝硬化的Ｂ肝病患在用藥兩、三年後停藥，十年後表面抗原（HBsAg）消失率達百分之廿三，與未停藥組的百分之三相比，差距甚多，且肝癌發生率下降約百分之五十，肝臟疾病相關死亡率與整體死亡率則減少百分之六十七、百分之五十四，應與停藥後免疫系統恢復有關。

基於人性考量，有耐心長期用藥者不及五成，廖運範認為，若讓病患在用藥兩、三年後停藥，較符「人性」，而提升病患疾病認知度並配合治療，更是Ｂ肝防治不可或缺一環。

至於其他肝炎的追蹤，健保署副署長陳亮妤分析，過去透過「Ｂ、Ｃ肝個案追蹤方案」，可幫助及早發現肝癌病灶，未來追蹤時間將延長至十二個月，也將納入酒精性肝炎、代謝性脂肪肝與晚期肝纖維化病患，追蹤頻率改為三個月。除了調整支付獎勵等費用，目前該署也正與相關學協會研擬新增「肝癌篩檢指標（ＡＦＰ）」，期待病患早期便獲診治。

肝癌 肝病 肝炎 脂肪肝 肝硬化

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