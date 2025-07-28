模型數據顯示 C肝治療投報率最高31倍

專家推估，當政府將預算投資於Ｃ肝治療等疾病治療領域，投報率往往十分驚人。輔仁大學數據科學中心執行長蒲若芳運用不同模型數據與健康經濟學評估方法，發現政府每投資一元在Ｃ肝新藥預算，投資報酬率達廿到卅一倍，效益顯著。

蒲若芳分析，在二○一八年，行政院擬訂「國家消除Ｃ肝政策綱領」，原規畫健保署新藥預算達五○四億元，但實際執行至二○二四年底，共投入二八七點四億元。八年來共給付治療十七萬人。當十七萬名患者接受治療，可增加九十多萬人年壽命，以及六十萬具健康品質的生命年。

以二○二三年台灣人均ＧＤＰ（國內生產毛額）約一百萬元為例，若以人年來算，十七萬名患者的健康生命得以延續，換算成現金，總價約九二四五億元；以六十萬具健康品質的生命年推算，折現後，則大約為六一○○億元，代表投資二八七點四億元，整體投報率介於廿比一至卅一比一之間。

蒲若芳表示，上述金額僅是健康獲益，若加上後續健保醫療支出的減少、疾病傳染風險的降低、整體工作生產力的提升與家庭、社會負擔減輕等好處，整體獲益更大，「消除Ｃ肝計畫」是值得台灣驕傲的健康投資典範。

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