注射藥物族群 C肝防治大難題

台灣消除Ｃ肝目標邁入關鍵時刻，注射藥物族群（ＰＷＩＤ）因高風險行為，成為重中之重。根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室發布的二○二五年世界毒品報告，全球約一千四百萬名ＰＷＩＤ，其中半數罹患Ｃ肝；國內監所和社區美沙冬治療機構ＰＷＩＤ感染Ｃ肝比率高達八至九成，顯示此特殊族群防治難度極高，堪稱達標的「最後一哩路」。

疾管署長莊人祥指出，直到二○二四年為止，透過藥癮愛滋減害計畫共發放三三八萬支清潔針具，回收率達九成，每位藥癮者年平均使用四一九支針具，已符合ＷＨＯ標準；另於全台十三家醫院推動的一站式愛滋與Ｃ肝快篩，截至今年六月共篩檢近廿八萬人次，九成五可於當日確診，大幅提升治療效率。

莊人祥表示，去年急性Ｃ肝病例中，近四成合併ＨＩＶ感染，但最令人擔心的是，合併ＨＩＶ感染者的Ｃ肝再感染率高，尤其集中於廿五至四十四歲青壯年男性，主因為不安全性行為與靜脈注射，必須持續衛教及追蹤。

國衛院副研究員級主治醫師王聲昌指出，台灣ＰＷＩＤ注射風險行為與歐美有別，共用針具並不常見，通常為多名藥癮者各持針具，共用稀釋液注射，成為Ｃ肝傳播的主要溫床。由於ＰＷＩＤ隱匿性高、治癒後再感染率高達百分之七，他強調：「ＰＷＩＤ的Ｃ肝防治，不只篩檢、治療，更要透過衛教與減害措施，消弭高風險的注射行為。」

針對特殊族群的「微根除」策略，高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言強調，透析病人、ＨＩＶ感染者、美沙冬替代治療者、矯正機關收容人等特殊族群的Ｃ肝治療率均超過九成，不過矯正機關Ｃ肝抗體檢測率未達九成，都需再努力。

至於偏鄉地區，戴嘉言以高雄桃源區為例，高醫外展團隊實施社區基礎照護，篩檢率達百分之百、治療率九成，成首個達成「微根除」的山地鄉。

其他如屏東獅子鄉、泰武鄉等，Ｃ肝治療率均超過九成，顯示在地化照護與族群參與的強大效益；外展團隊更進入玉里醫院，完成重度精神疾病患者Ｃ肝清除，展現醫療團隊的彈性與毅力。

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