世衛消除C肝指標 我提早5年達標

七月廿八日是世界肝炎日，三位中研院士及衛福部「Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室」臨床醫療組召集人簡榮南共同宣布，歷經十年努力，國內Ｃ型肝炎消除已達ＷＨＯ（世界衛生組織）「計畫性目標」，且不論篩檢、治療，矯正機關、藥癮者也未被犧牲，逐步朝降低Ｃ肝感染率、藥癮者罹病率下降的「影響性標準」邁進；國健署長吳昭軍表示，Ｂ、Ｃ肝篩檢八月將再擴大，肝癌也應討論納為第七癌公費篩檢。

今年驗收成果關鍵年

台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部，十年間共同舉辦八場次Ｃ肝專家會議，今年「看見台灣─台灣正走在消除Ｃ肝的路上」專家會議日前舉辦，為驗收成果的關鍵年。國內三位肝炎研究權威中研院士陳建仁、廖運範、陳培哲與八位學者專家共同與會，討論達標後如何尋求更完善的解方。

ＷＨＯ訂出「二○三○消除病毒性肝炎」的目標，衛福部於二○一六年宣示，我提早五年消除Ｃ肝，今年是否達標成為關鍵。

吳昭軍指出，Ｂ、Ｃ肝篩檢受檢人數從八十五萬人增至七百三十四萬人，抗體陽性病毒量檢查轉介率達八成，矯正機關抽血檢查也逾六千人。健保署副署長陳亮妤表示，Ｃ型肝炎全口服新藥自二○一七年一月二十四日納入健保給付，截至二○二四年十二月底已逾十七點四萬人使用。

影響性目標挑戰仍大

陳建仁認為，由於衛福部推動全面篩檢，加上各方努力，篩檢率已達九成二，且Ｃ肝認知與治療也提升，我國可望達成ＷＨＯ消除Ｃ肝計畫性目標；至於影響性目標，包括矯正機關收容人、注射藥物族群（ＰＷＩＤ）挑戰仍大，至於Ｂ、Ｃ肝導致肝癌及肝硬化死亡率，因癌症登記等資料有兩、三年時間差，未來還有時間努力，希望也能達標。

簡榮南指出，ＷＨＯ訂出消除病毒性肝炎計畫分「計畫性目標」與「影響性目標」，前者為逾九成慢性Ｃ肝病人被診斷、被診斷者逾八成接受治療；在預防部分，包括安全的醫療性注射、輪血用品安全及每年每位靜脈藥癮者清潔針具數，今年都已達標，國健署預計十月向ＷＨＯ申請消除Ｃ肝認證。

至於影響性目標，即一般族群Ｃ肝感染率每十萬人小於五人，也已達標。高雄長庚醫院顧問級主治醫師盧勝男認為，這是採用衛福部癌登資料，並以長庚體系、花蓮慈濟等哨兵醫院數據為代表，輔以基本統計模型推估。其餘注射藥癮者罹Ｃ肝比率、Ｂ、Ｃ肝導致肝癌及肝硬化死亡率，雖已取得未達標者中最佳的「金牌獎」，但仍有進步空間。

最大困難在發掘黑數

盧勝男認為，慢性Ｂ、Ｃ型肝炎後遺症是最艱難任務。Ｃ肝盛行率不高，且肝癌發生率低，方有望達標，Ｂ肝帶原比例仍高，達標難度高，建議提高Ｃ肝診治率，且未接種Ｂ肝疫苗世代仍為肝癌及肝硬化高危險群時，防治需要更大努力。

陳培哲提醒，Ｃ肝防治最大挑戰在於「黑數」，即尚未被發現的感染者，目前台灣每年通報的急性Ｃ肝個案，已遠高於急性Ｂ肝，反映高危險群再感染或新感染問題亟待重視，建議可比照美國實施「急診全面篩檢」，對未曾接受過檢測的病患進行普遍篩檢，主動發掘更多黑數，防止病情擴散。

與會專家也建議，矯正機關收容人健檢應全面納入Ｂ、Ｃ肝篩檢，孕婦目前雖驗ＨＩＶ及Ｂ肝，也應同步進行Ｃ肝篩檢。消除病毒性肝炎從基層診所到醫學中心，從地方政府到中央，皆往二○三○年全面達標前進。

國健署放寬篩檢年齡

吳昭軍、陳亮妤也提出「放寬成人健檢Ｂ、Ｃ肝篩檢條件」、「肝癌篩檢討論納為第七癌篩檢」與「擴大Ｂ、Ｃ肝個案追蹤方案」等三大精進政策。國健署預計八月一日起將Ｂ、Ｃ肝篩檢年齡下修至卅九歲，估逾百萬人受惠。

商品推薦