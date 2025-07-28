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世衛消除C肝指標 我提早5年達標

聯合報／ 記者林琮恩蘇湘雲許凱婷楊孟蓉陳慶安／台北報導
健保署副署長陳亮妤（前左起）、疾病管制署長莊⼈祥、國民健康署長吳昭軍、中央研究院院⼠陳培哲、陳建仁、廖運範、B、C 型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南、聯合報社長游美月、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（後左起）、國家衛⽣研究院神經及精神醫學研究中⼼副研究員級主治醫師王聲昌、輔仁⼤學數據科學中⼼執⾏長蒲若芳、⾼雄長庚紀念醫院顧問級主治醫師盧勝男、⾼雄醫學⼤學附設中和紀念醫院副院長戴嘉⾔、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人，共同參與2025年C肝專家會議，進行相關議題討論。記者林澔一／攝影
健保署副署長陳亮妤（前左起）、疾病管制署長莊⼈祥、國民健康署長吳昭軍、中央研究院院⼠陳培哲、陳建仁、廖運範、B、C 型肝炎防治辦公室臨床醫療組召集⼈簡榮南、聯合報社長游美月、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（後左起）、國家衛⽣研究院神經及精神醫學研究中⼼副研究員級主治醫師王聲昌、輔仁⼤學數據科學中⼼執⾏長蒲若芳、⾼雄長庚紀念醫院顧問級主治醫師盧勝男、⾼雄醫學⼤學附設中和紀念醫院副院長戴嘉⾔、聯合報健康事業部策略長洪淑惠等人，共同參與2025年C肝專家會議，進行相關議題討論。記者林澔一／攝影

七月廿八日是世界肝炎日，三位中研院士及衛福部「Ｂ、Ｃ型肝炎防治辦公室」臨床醫療組召集人簡榮南共同宣布，歷經十年努力，國內Ｃ型肝炎消除已達ＷＨＯ（世界衛生組織）「計畫性目標」，且不論篩檢、治療，矯正機關、藥癮者也未被犧牲，逐步朝降低Ｃ肝感染率、藥癮者罹病率下降的「影響性標準」邁進；國健署長吳昭軍表示，Ｂ、Ｃ肝篩檢八月將再擴大，肝癌也應討論納為第七癌公費篩檢。

今年驗收成果關鍵年

台灣肝臟研究暨教育基金會與聯合報健康事部，十年間共同舉辦八場次Ｃ肝專家會議，今年「看見台灣─台灣正走在消除Ｃ肝的路上」專家會議日前舉辦，為驗收成果的關鍵年。國內三位肝炎研究權威中研院士陳建仁、廖運範、陳培哲與八位學者專家共同與會，討論達標後如何尋求更完善的解方。

ＷＨＯ訂出「二○三○消除病毒性肝炎」的目標，衛福部於二○一六年宣示，我提早五年消除Ｃ肝，今年是否達標成為關鍵。

吳昭軍指出，Ｂ、Ｃ肝篩檢受檢人數從八十五萬人增至七百三十四萬人，抗體陽性病毒量檢查轉介率達八成，矯正機關抽血檢查也逾六千人。健保署副署長陳亮妤表示，Ｃ型肝炎全口服新藥自二○一七年一月二十四日納入健保給付，截至二○二四年十二月底已逾十七點四萬人使用。

影響性目標挑戰仍大

陳建仁認為，由於衛福部推動全面篩檢，加上各方努力，篩檢率已達九成二，且Ｃ肝認知與治療也提升，我國可望達成ＷＨＯ消除Ｃ肝計畫性目標；至於影響性目標，包括矯正機關收容人、注射藥物族群（ＰＷＩＤ）挑戰仍大，至於Ｂ、Ｃ肝導致肝癌及肝硬化死亡率，因癌症登記等資料有兩、三年時間差，未來還有時間努力，希望也能達標。

簡榮南指出，ＷＨＯ訂出消除病毒性肝炎計畫分「計畫性目標」與「影響性目標」，前者為逾九成慢性Ｃ肝病人被診斷、被診斷者逾八成接受治療；在預防部分，包括安全的醫療性注射、輪血用品安全及每年每位靜脈藥癮者清潔針具數，今年都已達標，國健署預計十月向ＷＨＯ申請消除Ｃ肝認證。

至於影響性目標，即一般族群Ｃ肝感染率每十萬人小於五人，也已達標。高雄長庚醫院顧問級主治醫師盧勝男認為，這是採用衛福部癌登資料，並以長庚體系、花蓮慈濟等哨兵醫院數據為代表，輔以基本統計模型推估。其餘注射藥癮者罹Ｃ肝比率、Ｂ、Ｃ肝導致肝癌及肝硬化死亡率，雖已取得未達標者中最佳的「金牌獎」，但仍有進步空間。

最大困難在發掘黑數

盧勝男認為，慢性Ｂ、Ｃ型肝炎後遺症是最艱難任務。Ｃ肝盛行率不高，且肝癌發生率低，方有望達標，Ｂ肝帶原比例仍高，達標難度高，建議提高Ｃ肝診治率，且未接種Ｂ肝疫苗世代仍為肝癌及肝硬化高危險群時，防治需要更大努力。

陳培哲提醒，Ｃ肝防治最大挑戰在於「黑數」，即尚未被發現的感染者，目前台灣每年通報的急性Ｃ肝個案，已遠高於急性Ｂ肝，反映高危險群再感染或新感染問題亟待重視，建議可比照美國實施「急診全面篩檢」，對未曾接受過檢測的病患進行普遍篩檢，主動發掘更多黑數，防止病情擴散。

與會專家也建議，矯正機關收容人健檢應全面納入Ｂ、Ｃ肝篩檢，孕婦目前雖驗ＨＩＶ及Ｂ肝，也應同步進行Ｃ肝篩檢。消除病毒性肝炎從基層診所到醫學中心，從地方政府到中央，皆往二○三○年全面達標前進。

國健署放寬篩檢年齡

吳昭軍、陳亮妤也提出「放寬成人健檢Ｂ、Ｃ肝篩檢條件」、「肝癌篩檢討論納為第七癌篩檢」與「擴大Ｂ、Ｃ肝個案追蹤方案」等三大精進政策。國健署預計八月一日起將Ｂ、Ｃ肝篩檢年齡下修至卅九歲，估逾百萬人受惠。

肝炎 肝癌 衛福部 國健署 肝硬化

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