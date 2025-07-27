台南以北14縣市留意大雨 宜蘭慎防豪雨

交通部中央氣象署發布豪雨特報，低壓帶影響，易有短延時強降雨，今天晚間到明天上午宜蘭地區有局部大雨或豪雨，台南以北地區14縣市有局部大雨發生機率。

氣象署提醒民眾注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

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