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雨彈來了！北市士林、北投等5行政區 晚間大雷雨突襲

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
氣象署晚間針對五縣市發布大雨特報。本報資料照片
氣象署晚間針對五縣市發布大雨特報。本報資料照片

氣象署晚間針對五縣市發布大雨特報，北市災防辦表示，氣象署於晚間19時47分，針對北市北投、士林、大同、中山、內湖區發布大雷雨即時訊息，持續時間至晚間9時15分。

北市災防辦提醒，目前西北部沿海有強對流系統發展，並往西移動，可能移入影響台北市，造成山區時雨量達30毫米以上、市區達20毫米以上的顯著降雨。

北市 氣象署 大雷雨

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