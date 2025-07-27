台鐵大武-瀧溪站晚間搶修完畢 恢復正常行駛

台鐵大武=瀧溪站間因大鳥隧道天花板漏水嚴重，導致電車線無電，中午12時40分起，大武=瀧溪站路線不通，上、下列車有延誤情況，原訂晚間7時搶修完畢，但因該隧道地處偏遠、訊號較差，因此延後至晚間8時02分搶修完畢，大武=瀧溪間目前恢復正常行駛。

台鐵公司說明，大武站中午12時40分通報，接獲電力調配室通報大武=瀧溪間電車線無電，目前大武=瀧溪間無法行駛電車，中午12時47分大武-瀧溪間封鎖斷電。

經電力單位查看後，下午1時30分回報，南迴線大鳥隧道內4處導電軌上方有大量漏水及4組礙子燒損，致使電車線跳電無法送電，大武=瀧溪間電化車輛無法行駛。

台鐵於下午1時30分成立公司一級應變小組及南區、東區應變分組，並同步啟動太麻里=枋寮間公路接駁，調派柴電機車進行列車牽引，以維持斷電區間（大武=瀧溪）的列車運行。

工務、電力單位獲報後立即調派10人、電力維修車1輛趕往現場；截至晚間7時40分前，枋寮站公路開行17班車731人、太麻里站15班車645人、台東站4班車172人，總計開出36班次載運1548人。

台鐵公司表示，對號順行列車自168次起、逆行列車自165次起恢復正常通車，請站、車人員加強播音並協助引導旅客乘車。

退、換票部分，台鐵表示，本日大武=瀧溪間大鳥隧道內因受豪雨漏水影響，致行經南迴線未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。

另於本公司官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

至於為何南迴線大鳥隧道天花板會嚴重漏水？台鐵表示，由於前陣子豪大雨關係，導致隧道天花板有積水，並於今天出現嚴重漏水致電車線無電。

另原訂晚間7搶修完成，但因大鳥隧道地處偏遠、訊號較差，加上隧道內情況較為複雜、漏水情況較預計嚴重，但經工作人員努力搶修，於晚間8時02分搶修完畢。

大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已於晚間8時02分搶修完畢。圖／台鐵提供 大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已於晚間8時02分搶修完畢。圖／台鐵提供

台鐵台東大武至瀧溪間電車線通行因大鳥隧道天花板漏水嚴重，導致電車無法通行，前立委賴坤成也一度卡在瀧溪動彈不得。圖／截自賴坤成臉書 大武-瀧溪站間受到電力設備故障影響，台鐵公司表示，大鳥隧道天花板漏水嚴重導致電車線無電，已於晚間8時02分搶修完畢。圖／台鐵提供 台鐵台東大武至瀧溪間電車線通行因大鳥隧道天花板漏水嚴重，導致電車無法通行，前立委賴坤成也一度卡在瀧溪動彈不得。圖／截自賴坤成臉書

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