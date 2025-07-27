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2024年台灣均溫24.6度　氣象署：史上最暖

中央社／ 台北27日電

氣象署統計，去年台灣年均溫為攝氏24.6度，成為最暖的一年，其中台北站累積高溫日數達63日為全台最多。氣象署說明，高溫成因除全球暖化的長期趨勢外，部分也與聖嬰現象有關。

中央氣象署發布「113年氣候年報」，去年台灣年均溫為24.6度，較氣候值（23.9度）高出0.7度，為歷史紀錄中第1高溫。全台22個測站皆高於氣候值，且皆為歷史紀錄的前10名，其中新竹站、台中站、日月潭站、台南站、成功站、台東站及大武站共7站，都打破該站有紀錄以來的平均氣溫紀錄。

就極端高溫的情況，去年高溫（日絕對最高溫四捨五入後高於35度）日數除彭佳嶼、基隆、花蓮及恆春共4站少於氣候值，其餘18個測站高溫日數多於或接近氣候值。台北站年高溫日數達63日為全台最多，比氣候值多19.8日。

氣象署說明，高溫日數約於1970年代中期之後有緩慢上升趨勢，2010年代之後至2020年的上升趨勢更加明顯；另外，自1960年代中期以來，低溫日數呈現逐漸減少的趨勢。

雨量部分，去年平均年總雨量為2135.9毫米，與氣候值2161.1毫米相近。進一步分析台灣年總雨量的年際變化，年際之間的變動相當顯著，沒有明顯增加或減少的趨勢，但近10年中只有2年（2016及2022年）較氣候值多，其他8年均少於氣候值。

若觀察降雨日數，去年平均降雨日數為127日，比氣候值（141.7日）少了14.8日，為台灣氣象紀錄上第7少。進一步分析台灣降雨日數的年際變化，自1950年代至今，台灣年降雨日數有明顯減少的趨勢。

氣象署說明，去年台灣年均溫突破歷史高溫紀錄，成為最暖的一年，其影響原因除全球暖化的長期趨勢外，部分也與聖嬰現象有關。全球暖化是長期趨勢，由於溫室氣體排放仍逐年增加，氣溫會持續攀升的機率仍高。

氣象署解釋，在這樣的背景下，聖嬰現象發生所帶來的短期增溫效應，更進一步推高了全球氣溫，同時也加劇極端氣候事件的發生頻率與強度，從熱浪、乾旱到豪雨颶風，其影響範圍遍及全球。

另外，2023年12月至2024年2月（冬季）季風系統偏弱，台灣冬季氣溫偏暖、雨量偏少；去年夏季（6月至8月）在太平洋副熱帶高壓主導下，包含中南半島、南海、台灣及東亞沿岸等地的降水偏少，同時整個東亞沿岸的夏季平均溫度也明顯偏高。

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