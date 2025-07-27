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健康你我他／照顧失智媽媽 讓手足更團結
疫情期間我因腦瘤開刀，一整年在北部休養沒回娘家，之後開車回去探望許久不見獨居的媽媽，一進門怵目驚心，映入眼簾的是堆滿在洗碗槽未清洗的碗盤，流理台上放滿了用抹布覆蓋已經發霉發臭的剩菜剩飯，瓦斯爐台上擺著焦黑的鍋子，牆上還貼紅紙寫著「記得關瓦斯」，頓時潸然淚下。
媽媽是模範母親，也是女超人。14年前父親過世，媽媽一直走不出來。家中有4個冰箱，一打開冰箱，一股腐臭味撲鼻而來。媽媽沒生病前，總愛滷一大鍋豬肉，再分裝成4袋，託我分送給遠方的弟弟們，這是她拿手的「媽媽味」，現在她都忘了怎麼料理。
媽媽失智應該有一段時間了，但她不願面對事實，從囤積過期食物，重複購買20多把大小鍋子，重複問同一件事，剛說完馬上就忘了，出現認知改變，變得悲觀、憂鬱、恐懼等，帶她就醫確診為中度失智。
妹妹為了照顧失智的媽媽和婆婆，提早從教職退休；媽媽自尊心強，不願意參加社區共食，也不要請外籍看護。還好兒子教我透過外送平台用手機幫媽媽訂三餐，妹妹有空就回娘家煮飯給她吃；弟弟們假日帶媽媽到處玩、去熟悉的朋友家聊天，或到市場買菜與人互動敘舊，見到那些老朋友，媽媽仍記得他們，也能熱情寒暄。
媽媽的生病讓我們4個兄弟姊妹更團結，攜手陪著媽媽再展笑容面對失智與老化。
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