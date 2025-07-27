疫苗分活性、不活化與mRNA疫苗 接種前應諮詢醫師
疫苗像是一把保護傘，接種後使人體產生抗體、產生記憶效應，當遇到病原時就能迅速反應、減輕病情。隨生物技術發展，目前主要可分為活性疫苗、不活化疫苗與mRNA疫苗等，衛福部疾管署也不時更新成人預防接種建議時程，與提供相關的疫苗接種指引。
需要接種什麼疫苗，與自身年齡、是否罹患高風險慢性疾病、個人職業、同住者或性伴侶是否帶原、是否前往疾病流行地區、自費疫苗的價格、公費疫苗的採購等都相關，建議民眾與醫師共同討論。
一般來說，活性疫苗不能用於孕婦及患有嚴重免疫缺失者，包含麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、水痘疫苗與日本腦炎疫苗等，民眾或醫療人員可同時在兩隻手臂接種兩種活性疫苗，但若不同時接種則最少要間隔28天，以免影響疫苗保護效果。
平時常見的流感疫苗、新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等，均可同時接種，接種後常見的反應為接種部位疼痛、紅腫、疲倦等，通常一兩天會改善，無需特別處理，也不要搓揉。在準備出發接種疫苗前，最好先以電話詢問醫療院所目前是否有該疫苗，吃點東西，不要空腹，並預留足夠時間、攜帶健保卡前往。
到了疫苗接種地點，須仔細確認同意書內容，填寫過去是否有嚴重過敏史、自身健康狀況等，然後經醫師問診、測量體溫，若額溫超過37.5℃就是發燒，不適合接種疫苗。接種疫苗後要觀察30分鐘，沒有不適就能回歸日常作息，多喝水、多休息，讓免疫系統發揮保護力。藉由疫苗的保護，可減少重症疾病與死亡，健康地面對疫情的挑戰。
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