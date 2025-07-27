健康名人堂／醫德的最高典範 視病猶親的真諦

社會大眾普遍都認同，「醫德」的最高典範是「視病猶親」。「視病猶親」，望文生義，不需多加解釋，但我個人極少以此自許，也不在教學上強調，理由有二。

一是生病除「診療」外，還需「照顧」。醫師能在診療上盡力，但陪伴、餵飯等這些事，醫師不可能親自承擔，既然無法照顧，說「視病猶親」，恐怕言過其實。二是醫師面對自己親人生病時，其思考與作為，有時也未必是最妥當的。

父親病逝給我的三項啟示

父親於我在台北榮總擔任總醫師時病逝。從他發病到往生短短幾周中，我至少犯了三項錯誤。雖然這些錯誤與結果無關，但也給了我從不同角度與立場，省思醫病關係的機會。

父親身體一向不錯，無高血壓或糖尿病等慢性病，驗血只有尿酸稍高。有一天，家姊打電話來，說父親好像走路時，一邊突然無力而摔倒。我當時直覺想或許上年紀走路不小心吧？我考慮腦血管問題，但他並無危險因子。請教一位神經科同事，他也不置可否，然後第二次電話來，父親已陷入昏迷了。

我趕回中部，搭救護車直送醫院，一檢查才發現是腦動脈瘤。父親病況在神經科討論，同事後來有點不好意思告訴我，其實文獻提到，尿酸高也可能與腦血管病變有關，但這狀況相當少見。怪不得誰，最大問題是我自己，沒有認真考慮所有可能。

雖然考慮很多未必有用，但我當時的心思是，讀了醫學，也當了幾年醫師，對疾病已相當能掌握，感情上「不捨」也「不信」，我的父親，我的親人，怎可能生病超出我的掌握？這是第一項錯誤。

我父親開了兩次刀，首次驚見動脈瘤如雞蛋大小，醫師擔心腦壓過高而不敢動，觀察一些時間後才手術切除。但父親自昏迷後就再也沒醒過，兩次手術，我都在旁盯著看。

當年醫院是不講什麼病人權益的，處置時就把家屬隔絕於外，但因我是自己人，醫療團隊也沒說什麼。只是事後還是有人提醒我，我違反了規定。提醒並未讓我覺得規定合理，卻使我猛然想起，主治醫師的神情，為人子固然內心焦急，但盯著手術看，必然嚴重影響醫師的情緒與動作，這是第二項錯誤。

父親術後情況並未好轉，氣管插管也須移除改氣管切開。我拜託一位外科資深醫師處理，當然人就沒在旁干擾了。我沒料到這是我的第三項錯誤，我心想氣切對資深外科醫師應該輕而易舉。但事後聽同事轉述，資深醫師滿頭大汗，因為他已很久沒做氣切，找當下最熟練的總醫師才對。

行醫「該怎麼辦就怎麼辦」

三項錯誤是我刻骨銘心的記憶。行醫多年，許多時候，遇到家屬面對困難的抉擇時，常會問我：「若是你親人，你會怎麼辦？」。我總是盡可能予以解析說明，最後答案就是一句理智的「該怎麼辦，就怎麼辦」。這個答案是無情的，但也是貼切的，唯有如此，才能在親情掌握與醫德呈現中，取得平衡。

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