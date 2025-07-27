健康主題館／哪些運動對心臟有益？做對更要做得剛剛好
運動被視為維持健康、延緩老化的重要方法，不僅能預防慢性病，更能強化心肺功能、改善情緒與睡眠品質。但究竟哪些運動對「心臟」特別有益？不同年齡層與心血管疾病患者又該如何選擇適合的運動？醫師提醒，運動不只要「做對」，更要「做得剛剛好」。
每周至少運動3次
馬偕醫院資深心臟科主治醫師郭任遠指出，有氧運動如快走、慢跑、騎單車、游泳、跳舞等，不僅能促進血液循環、增強心肺功能，還可增加代謝功能。建議一般人運動時應達到最大心跳的85%，每周至少運動三次、每次持續30分鐘以上，才能達到訓練效果。
最大心跳可用簡單公式估算：「220減去年齡」，例如40歲者最大心跳為「220-40」，即為180（每分鐘／次）；若為最大心跳85%，就是153（每分鐘／次）。民眾可以透過有心率監測的計步器、智慧手表等穿戴式裝置觀察，郭任遠提醒，若無相關監測設備，但是身體感到喘且不適，就應該立即停止，恐強度無法負擔。
然而，若是心臟較弱者或是體適能較差者，如高血壓、心肌梗塞後、輕中度心衰竭等患者，必須調整運動強度，但必須小心避免身體無法負擔。郭任遠說，這類族群要選擇「亞高」強度運動，達到最大心跳的65%至75%，或是縮短運動時間。
至於心肌梗塞或心衰竭恢復期患者，郭任遠指出，這類患者運動強度不宜強烈，需要「心肺復健型運動」，但是一般民眾不見得有相關設備，需要復健科協助訓練。
不過，若患有如主動脈瓣嚴重狹窄、肥厚性心肌病變，左心出口明顯阻塞，或是高度房室傳導阻斷、嚴重心室性心律不整等嚴重心臟疾病，則不建議運動或是嚴格控制運動強度，否則恐怕有猝死疑慮。
正確方式動出健康
郭任遠強調，只要運動方式正確，不論健康族群或慢性病患者，都可以透過運動獲得更健康的心臟與生活。
但若方式不當，可能反而造成風險。建議民眾根據年齡與病史量力而為，必要時尋求專業建議，才能真正「動出健康」。
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